〈中磊法說〉Q3在手訂單超過上半年總和 抗缺料逆風下半年營收逐季增

網通廠中磊 (5388-TW) 今 (11) 日召開法說會，總經理王煒表示，第三季在手訂單已經超過上半年總和，但能出多少，關鍵還是在料況，不過，預估營收仍將優於第二季，下半年逐季成長，營收及營益率均將優於上半年。

王煒表示，目前訂單狀況很好，下半年出貨最大不確定因素還是缺料，主晶片交期從 1 月的 36 周拉長到現在的 50 周，電源管理 IC(PMIC) 更是難取得，但最壞狀況就是現在這樣，不會再差下去，只是整個缺料狀況全面緩解可能還是要等到明年第一季。

零組件價格墊高還是干擾毛利率表現，王煒表示，有跟客戶討論漲價，但有的接受、有的還需要討論，但王煒認為，零組件價格也進入高原期，價格比較不會出像第二季瘋狂漲價的情況，下半年毛利率目標守穩上半年水準，且隨著營收規模增加，營益率可望較上半年成長。

產品應用來看，王煒分析，零接觸經濟推升全球數位轉型需求暢旺，有效帶動網通設備升級，舉凡光纖接取設備、DOCSIS3.x Cable 產品、商用網通設備及智慧物聯網應用等需求強勁，加上 Open RAN 逐步放量、單價較高的 Wi-fi 6 滲透率提升，預計明年營運可望保持成長。

此外，中磊明年將新增影音串流新產品線 (Video Streaming)，王煒解釋，雖然過去都不碰影音串流相關，但北美運營商客戶要推出整合式的機上盒產品，中磊也拿下訂單，看好新產品線也將是明年一大成長動能。

至於東南亞疫情嚴峻，法人也關注中磊菲律賓廠狀況，王煒解釋，菲律賓目前政策是與病毒共存，因此對營運來說，並沒有太嚴重的影響。