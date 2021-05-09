桂盟啟動新一輪擴產計畫 e-bike專用鏈條產能再增5-10%

金屬鏈條大廠桂盟 (5306-TW) 去年受惠疫情帶動自行車市場需求，營收及獲利雙雙改寫歷史新高，今年桂盟將啟動新一輪擴產計畫，針對 e-bike(電動輔助自行車) 專用鏈條產能再增產 5-10%。

目前自行車鏈條等零組件需求度仍高，桂盟去年底完成增加 10% 產能後，產能仍維持高檔，為因應未來整體市場需求，開始部署今年的擴產計畫，最主要以 e-bike 專用的鏈條及高階自行車鏈條為擴產重點。同時，依目前自行車市場態勢來看，市場庫存仍偏低，車廠、零件廠卯足全力生產，對應仍無法滿足的市場，估計這一波需求可望持續整一年。

針對 e-bike 市場，桂盟已推出電動自行車專用鏈條，主要以更高的嵌合力、耐磨耗來因應電動輔助自行車的高扭力及高磨耗。桂盟主管指出，2020 年電動自行車專用鏈出貨量年增達 20%，2021 年也規劃增加更多產能來昂因應電動自行車需求，未來自行車產業持續增溫，桂盟營運表現可望再創高峰。

看好電動自行車崛起及高度成長趨勢，台自行車雙雄巨大 (9921-TW) 及美利達 (9914-TW) 去年全球自行車銷量市占率分為 3.8% 與 2.3％，歐美電動車銷量市占率為 4.7% 與 5.2%，兩大自行車廠鏈條供應商桂盟直接受惠，且因電動自行使用的金屬鏈條規格需求、平均單價更甚自行車，加上日本 Shimano 增加變速器銷售解除原物料荒，更有助桂盟今年業績成長。

桂盟去年營收及獲利雙雙改寫新高，稅後純益為 15.15 億元，創新高，年增 50.34%，每股純益 12.02 元，董事會通過去年盈餘每股擬配發 7.2 元現金股利。