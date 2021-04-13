半導體產業在台擴大投資 迅得、牧德全力搶攻

半導體產業擴大投資，帶動設備出貨商機，其中迅得 () 半導體倉儲系統產、氣體填充相關設備預計今年第四季開始出貨，業者都看好市場自動化、載板應用持續湧入的商機。另外，牧德 () 同樣也積極掌握設備出貨商機。

迅得總經理王年清今 (13) 日參加證交所智慧製造主題式業績發表會時表示，由於氣體填充設備因單價高，對公司營收有很大助益，迅得預期，2021 年半導體相關產品占比能達 25%，目前手中掌握的訂單，到今年第三季前半段都是滿載。

迅得機械專攻智慧工廠生產設備，提供智能自動化整合服務，產品包括搬運、倉儲、物流等，目前接單重心在半導體產業智慧製造業務，開發半導體廠為主的 AMHS 系列設備，以及強調精度及機械手應用的晶圓搬運設備，是國內第一家做到晶圓廠倉儲設備的本土廠商。

迅得去年稅後純益 3.79 億元，年增 4.59 倍，每股純益 6.35 元，董事會通過擬配發現金股利 4.3 元。

牧德同樣看好半導體擴廠商機，公司指出，各種新應用加速上市，PCB 產業需求轉強，業者相繼提出擴產計畫與產業升級因應，牧德積極爭取客戶高階製程擴產需求。

牧德 2021 年的高階重點產品中，高階電測機仍有高達 60 億元市場規模，牧德產品預計今年第 2 季過驗證，同時，將針對國際客戶傳統量測機需求，尋找更多銷售機會。

牧德也針對載板與硬板客戶需求，推出高速版 AVI，提升效能效率；光學檢測設備上，牧德配合客戶開發高精密檢測設備，因應客戶載板擴產需求。外觀檢測設備上，則將開發無需人力複檢功能。

至於半導體檢測設備，牧德指出，將會由原本 2D 檢測提升為 2D+3D 檢測。