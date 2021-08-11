否極泰來！？關鍵是籌碼信心！

指數週三開低走低，正式跌破季線，技術面上呈現弱勢，好在上升的季線也不至於讓大盤有太多時間在季線之下遊走，關鍵是控盤的手穩穩的：盤前最大利空當然是台積電 7 月營收衰退 16%，利用這個利空來進行洗盤最好的，因為台積電是電子產業最上游，台積電營收衰退那就是景氣不妙，然而事實真不是這樣，台積電 7 月營收衰退主因在於生產的蘋果手機晶片還沒出貨，產能依然滿載，但是 8.9 月才會出貨，畢竟手機組裝還沒全面啟動，蘋果供應鏈還在拉貨，台積電只是延後出貨過往都是如此，而且台積電法說有提到第三季營收季成長 10%，那 7 月衰退也就必然是遞延出貨，知道這邏輯景氣基本面肯定沒問題就是利用這做文章，一來清洗融資浮額同時打擊當沖投機風氣，二來下殺取量創造股價空間，反正市場缺量拉不上去先殺下來，在基本面不變情況下利用市場信心不足先壓低股價進貨未來市場信心恢復股價又能快速揚升。

筆者的看法往下空間有限，強勢股做最後補跌測試季線支撐後，指數維持 17000-18000 點區間震盪，操作策略找尋基本面良好但是股價回檔修正完成籌碼穩定的 IC 設計、半導體以及電動車概念股。

整體盤面內容不好但是指數受控，* 控盤者有意在進行養空殺短多 *，這是最難操作的一段：縮量整理、財報利多不漲、資金撤退、市場信心疲軟、融券開始增加，當下操作策略可採取：1. 利多噴出放量獲利出；2 利空縮量不跌佈局。用耐心和時間換取獲利。

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

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