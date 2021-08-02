華碩電競手機奪Q2市占冠軍 今年銷量看增8成

品牌大廠華碩 (2357-TW) 手機事業報捷，今年 3 月推出新一代電競手機 ROG Phone 5 拿下第二季電競手機市占冠軍，華碩計畫 8 月中再推新款，全球副總裁林宗樑預期，今年 ROG Phone 5 總銷量將可望較前一代 ROG Phone 3 成長 80%。

華碩表示，ROG Phone 5 搶攻電競手機市場，除拿下市占冠軍外，限量版 ROG Phone 5 Ultimate 也創下開放預購 1 小時即完售紀錄，ROG 也將與《Garena 傳說對決》聯手舉辦一系列活動，可望再刺激銷量成長。

華碩 2018 年重整手機事業，以 ROG 電競手機、ZenFone 系列重新出發，雖然手機事業仍屬於虧損狀況，但華碩認為，電競應用是手機潛力發展市場，預期可望逐步朝損益兩平邁進，而根據華碩內部估算，今年 ROG Phone 5 總出貨量可望達 40 萬支，續坐穩高階電競手機龍頭地位。

不同於華碩布局手機業務，宏碁 (2353-TW) 近年發展生活風格品牌，旗下宏碁智新 (AcerPure) 今也宣布推出新一代 acerpure cool 二合一空氣循環清淨機、acerpure pro 高效淨化空氣清淨機，將陸續在台灣、印度、泰國、馬來西亞、香港上市，可望為營運再添動能，今年也計畫進一步拓展到日本、菲律賓、印尼等市場。