〈華碩股東會〉施崇棠：手機事業拚轉盈 將抓準時機布局AIoT、車用

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (30) 日召開股東會，歷時近三個小時結束，股東關注華碩手機事業，以及 AIoT、車用、轉投資等布局，對此，董事長施崇棠強調，手機事業將續往高階產品發展，力拚轉盈，同時應對疫後不可逆的數位化常態，將把握時機投入 AIoT、車用等領域。

華碩 2018 年重整手機事業，以主打攝影功能的 ZenFone、ROG 電競手機重新出發，施崇棠表示，華碩手機事業策略正確，預期電競應用將成為手機市場中的潛力發展市場，華碩透過及早布局、鎖定高階 (Premium) 市場，預期將逐步朝損益兩平邁進。

股東關心華碩轉投資業務布局，施崇棠表示，疫情帶動的數位化轉型將不可逆，未來生活、工作、學習、娛樂型態都將被改變，華碩現階段也逐步從過往消費型 (Consumer) 產品基礎，加速布局過往較弱的商用性 (Commercial) 市場，其中，在 AIoT、車用領域都不會缺席。

轉型方面，華碩旗下亞旭電腦累積虧損超過一半資本額，對此，施崇棠回應，公司原設定亞旭在今年可望轉虧為盈，但受疫情干擾延後，但認為亞旭轉型後，客戶涵蓋電信營運商等，都有助提升華碩 AIoT 營運，至於取得振樺電 (8114-TW) 子公司瑞傳股權，則將豎立智慧工廠標竿。

華碩今股東會也通過去年盈餘分配，每股將配發 26 元現金股利，除息基準日訂為 8 月 2 日，針對未來股利配發政策，施崇棠表示，華碩將持續以高於產業為基準，配發率超過 70%，殖利率則維持 7-8%。