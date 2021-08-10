台積電Q2配息2.75元 維持上季水準 擬再發美元公司債募銀彈

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (10) 日召開董事會，通過第二季每股配息 2.75 元，維持上季配息水準，預計 12 月 16 日除息，並核准追認 500 萬劑疫苗捐贈案，及在不超過 10 億美元額度內，在台灣國際債券市場募集美元無擔保普通公司債，及在 80 億美元額度內，為子公司 TSMC Arizona 發債提供保證。

台積電董事會核准配發 2021 年第二季每股現金股利 2.75 元，維持上季配息水準，普通股配息基準日訂定為 12 月 22 日，除息交易日則為 12 月 16 日，並於明年 1 月 13 日發放現金股利。

此外，台積電在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證，除息交易日也為 12 月 16 日，與普通股一致，配息基準日訂為 12 月 17 日。

台積電董事會核准資本預算約 175 億 7166 萬美元 (約合新台幣 4832 億 7675 萬元)，內容包括建置先進製程、成熟及特殊製程產能，建置及升級先進封裝產能，廠房興建及廠務設施工程，今年第四季研發資本預算與經常性資本預算。

台積電董事會同時核准追認捐贈 500 萬劑 BNT162b2 疫苗予衛生福利部疾病管制署，用於台灣作為新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19) 防疫使用；及預估不超過 1.75 億美元疫苗總成本，包括疫苗採購、必要冷鏈物流及處理服務與保險費用。

台積電核准於不高於 10 億美元額度內，於台灣國際債券市場募集美元無擔保普通公司債，並核准於不高於 80 億美元額度內，為本公司 100% 持有海外子公司 TSMC Arizona 募集美元無擔保普通公司債提供保證，以支應產能擴充之資金需求。

台積電董事會也核准擢升營運組織廠務處資深處長莊子壽為副總經理，擢升研發組織設計暨技術平台資深處長魯立忠為台積科技院士 / 副總經理。