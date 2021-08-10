〈台股盤中〉電金傳齊走弱 跌逾百點跌破17400點關卡 回測季線

美股三大指數收黑，台股今 (10) 日在台積電持續疲軟壓盤下，電子權值股率先走弱，台塑四寶、金融指標股同步下挫，儘管航運族群逆勢抗跌，但仍無力撐盤，指數跌破 17400 點關卡，跌超過百點，最低跌到 17337.16 點，失守 10 日線、回測季線，估量 4000 億元。

觀察權值股走勢，蘋概三王中，大立光今日除息 91.5 元，早盤開高震盪，上漲逾 1%，穩步邁向填息，台積電下跌 0.5%、鴻海也有近 2% 跌幅，失守短均；聯發科開小高後，漲幅收斂至平盤震盪、聯電開低走低，跌破 60 元大關、下跌超過 3%，回測 10 日線。

越南、中國擴大實施管制措施，導致全球海空運供需再度受到衝擊，貨櫃海運三雄營運有利，散裝航運族群今日相對抗跌，貨櫃三雄站穩盤上，其中，萬海漲幅超過 4%、長榮漲幅近 3%。

其他航運股包括台驊投控大漲逾 4%，榮運、建新國際、遠雄港、四維航、台航、慧洋 - KY、裕民、中航、新興、中櫃都有逾 1% 漲幅。

二線鋼鐵股也有零星點火，燁輝上漲近 3%、威致、盛餘、海光、聚亨、大成鋼、志聯力守紅盤。

車用電子重啟漲勢，其中電池相關概念股表現強勢，美琪瑪跳空開高、攻上漲停，明基材、聚和、康普漲幅逾 3%、統振、精星、順德、興勤同樣不俗。

法人表示，近期電子股拉回修正，中小型電子股持續修正，資金快速輪動，台股短期上檔有壓、下檔有支撐，短線盤勢估將維持區間震盪整理格局。