道瓊創新高 台股一早就急殺在想什麼？

上週五我們鉅亨網文章就明確指出，加權遇月線反壓，本來就很難一次越過，而今日台灣 50 留下影線，為下周權值股率先鋪路，(https://news.cnyes.com/news/id/4696921) 今天馬上印證，雖然指數仍跌，但權值股中鋼 (2002-TW)、台積電 (2330-TW) 奮力一拉，讓指數收斂跌幅。

行情未來怎麼看？永誠國際投顧徐照興分析師表示，首先須看美股怎麼了？美股只要沒問題，台股就沒大問題。根據龍捲風操盤術「日線找買賣點，週線看波段，月線看趨勢」，美股道瓊、nasdaq、費半全都黃金交叉，美股沒問題。

而加權遇月線反壓，這裡成交量出不來，最好的情況就是量縮震盪，而以 k 線型態來看，今日收下影線，能不能像 7 月 28 日般出現轉折，今低 17350 明天就不能再破。(https://youtu.be/6eICp_y2TNc)

上週幫大家整理的電動車概念股，今早有些都表現不錯，很可惜寧德時代股價下跌，拖累了這些股票！但車用題材仍在，美國勞工部週五 7 月份非農就業人數增加了 943,000 人，失業率降至 5.4%，雙雙優於華爾街預期，顯示美國經濟強勁。

而景氣訊號也可從汽車銷售量看出，從過去幾次全球大型黑天鵝事件看，包括網路泡沫、911 恐攻、金融海嘯，都影響到當年的 #車子銷售量。而當陰霾過去，汽車銷售往往就會快速滿血復活。

電動車到智能車，是科技與汽車兩大產業的碰撞「每當全球發生這種情況, 台灣就有利」，筆記型電腦、智慧型手機的崛起就是例證。

世界各國政府對環境議題的關注，是電動車銷售爆量最重要的加速器。詳細資料省略，可到「新台股龍捲風」fb 社團查詢：https://www.facebook.com/groups/istock168。

而整流二極體的朋程 (8255-TW) 頸線位置區 200 元不破都還 ok！目前全球最大車用整流二極體供應商，去年全球市占率達 54％，主要客戶皆為國際車廠一階零組件供應商（Tier 1）。今年預估，隨著高效二極體產品的出貨量與貢獻持續放大，未來幾年，朋程於全球市占率可望進一步提升至 7 成以上。更多資料在 telegram：https://t.me/imoney168。

而整流二極體的朋程 (8255-TW) 頸線位置區 200 元不破都還 ok！目前全球最大車用整流二極體供應商，去年全球市占率達 54％，主要客戶皆為國際車廠一階零組件供應商（Tier 1）。今年預估，隨著高效二極體產品的出貨量與貢獻持續放大，未來幾年，朋程於全球市占率可望進一步提升至 7 成以上。更多資料在 telegram：https://t.me/imoney168。

台半 (5425-TW) 頸線位置區 71.5 元不破都還 ok。美國總統拜登簽署行政命令，預計在 2030 年前，美國市場銷售電動車必須要達到 40～50％目標，且預估在 2026 年前將推出新汽車排放規定，代表美國也將與歐盟並肩，大力推動電動車市場發展。

整流二極體肯定受惠，旗下產品包括整流二極體、電源管理 IC、MOSFET 等，並持有子公司鼎翰科技 36.38% 的股權，為主要的營運獲利來源。

2019 年聯電參與台半私募，雙方將合作開發 MOSFET 產品線，所以在晶圓代工奇缺之際，台半能順利拿到產能！相關及時操作可直接到 line 群組共襄盛舉。(https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x)

而前陣子常跟大家提到的小飆股鑫科 (3663-TW)，今高檔震盪囉，新的小飆股有機會接棒演出！

行情震盪不悲觀！航運、IC 設計、封測、mosfet、整流二極體及電動車電池持續看好，但現在的行情就是沒波段，所以都是震盪為主，也就是衝高都不能追，有壓回修正，低低買才易賺錢。

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