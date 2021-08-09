全台無薪假降至5.5萬人 住宿餐飲、批發零售業明顯改善

勞動部今 (9) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，共計 4447 家事業單位、55332 人實施，為本土疫情爆發以來首度下降，單周減少 1355 人，由於國內疫情已降為二級警戒，並陸續開放內用，使得住宿餐飲、批發零售業明顯改善，無薪假人數下滑約 1 成。

據勞動部統計，截至 8 月 8 日止，全台目前仍有 4447 家廠商、55332 人實施無薪假，人數單周減少 1355 人，不過，實施事業單位增加 59 家，續創有紀錄以來的新高。

住宿及餐飲業為此波疫情的重災區，無薪假連續 4 周增加逾 5000 人，不過，本期驟減 134 家、3201 人，降至 1053 家、23281 人。批發零售業無薪假下滑至 1018 家、8187 人，單周減少 102 家、775 人。

全國疫情警戒 7 月 26 日後，從第三級降至第二級，許多餐飲事業紛紛提前結束無薪假，讓員工回去上班、開業，雙北地區則從 8 月初開放餐飲內用，帶動百貨公司、商圈、夜市等人流逐漸回籠。

不過，以旅行社通報實施為大宗的支援服務業，本期仍有 936 家、5690 人實施無薪假，激增 365 家廠商、2047 人，為這波通報事業單位中，實施人數增加最多的行業別，主要因交通部補貼施行至 7 月底，部分業者先申請減班休息。

此外，運輸及倉儲業實施無薪假共有 170 家、7100 人，單周增加 6 家、879 人。