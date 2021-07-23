餐飲寒冬未過 經濟部估7月營業額將年減逾4成

受國內防疫三級警戒衝擊，6 月零售、餐飲營業額均創下歷年最大減幅，展望 7 月，經濟部統計處副處長黃偉傑今 (23) 日表示，雖然指揮中心陸續適度鬆綁警戒措施，但 7 月仍籠罩在三級警戒下，加上去年振興三倍券墊高基期，估 7 月餐飲業營業額仍將年減逾 4 成。

根據經濟部對受查廠商 7 月營業額計算的動向指數調查，批發業為 47.9，零售業、餐飲業則分別為 51、55.4，均高於 50，顯示 7 月零售、餐飲業者認為營業額將較 6 月增加。

黃偉傑解釋，因指揮中心在 7 月 13 日起宣布適度鬆綁部分場域管制措施，加上今進一步宣布自 7 月 26 日全國降為二級警戒，若相關內用措施得以鬆綁，預期 7 月零售、餐飲都可望較 6 月回升，但去年同期有振興三倍券，預期營業額將呈現月增、年減態勢。

統計處預估 7 月批發業營業額將保持成長，年增幅落在 7-10%；零售、餐飲業營業額則仍不樂觀，年減幅將分別落在 19-22%、43-46%，恐再改寫最大減幅紀錄。

黃偉傑也坦言，由於全國降至二級警戒落在 7 月下旬，預期對零售、餐飲整體助益有限，加上各地方政府對於開放內用仍不一致，因此具體影響還有待觀察。