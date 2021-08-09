〈焦點股〉貨運價格漲聲響起 航空雙雄股價升空

進入航空貨運旺季，華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 陸續傳出調漲台灣至中國各航點運價，此外，為防堵 Delta 變種病毒，中國針對歐美線貨運航班實施「暫停過夜」禁令，恐造成供給緊張，市場看好華航、長榮航可望受惠，雙雄今 (9) 日股價連袂攻上漲停。

歐美多國陸續解封，需求面看好，航空公司開始調漲售價反應市場供需狀況，華航已發出通知，表示將自 8 月 11 日起，調漲台灣出口至中國各航點運價，每公斤調漲 25%。

長榮航也通知貨纜業者自 8 月 12 日起，調漲台灣出口到中國各航點運價，由於各區域線不同，調幅 20-30% 不等。

此外，由於中國境內多處傳出疫情升溫，政府宣布歐美貨運航班自 10 日起暫停過夜，又適逢貨運旺季，恐導致航班大減，運價持續看漲。華航、長榮航今天股價雙雙亮燈漲停，分別來到 18.8 元與 20 元，買氣暢旺。

華航第二季因本土疫情擴散實施「清零計畫 2.0」，導致貨運運能大減，不過，受惠漲價效應，虧損較首季收斂，每股虧 0.06 元，上半年累計虧損 0.25 元。

長榮航第二季大翻身，單季轉虧為盈，每股純益 0.03 元，不過，因客運市場未恢復，上半年稅後虧損 20.53 億元，每股虧 0.41 元。