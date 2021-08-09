空運迎2利多 貨攬業看好下半年市況

在海運仍塞港缺艙的狀態下，海轉空貨量增加，再加上下半年空運傳統旺季報到，貨攬業者捷迅 (2643-TW) 表示，樂觀預期今年空運將可維持去年的熱絡程度，台驊也樂觀看待，電子產品出貨穩定有助空運業務動能。

由於空運市況越來越旺，華航 (2610-TW) 自 11 日起調漲台灣出口至中國各航點運價，每公斤約調漲 25%，長榮航也自 12 日起調漲，漲幅在 20-30%。

同時，市場傳出，自明日最後一班開始，中國飛歐美線所有貨運航班暫停過夜到 8 月底，此將造成航空公司營運成本增加，進而影響派飛意願，導致空運更加供不應求、旺季更旺。

據長榮航 (2618-TW) 統計，上半年受疫情持續影響，電商和居家辦公等貨物運送需求暢旺，貨運單月營收屢創新高，貨量年增 41.5%，承載率高達 95%，貨運單位收益年增 17.7%，使貨運營收年增 66.6%，成為推升第二季單季轉盈的主要動能，單季稅後純益 1.44 億元。

進入下半年，台驊指出，就空運來看，電子產品出貨穩定，加上海轉空貨量增加， 全球航空運力供給持續吃緊。

捷迅則指出，除了出口電子廠訂單增加，隨著歐美消費力道復甦、美國政府祭 1.9 兆紓困金有利推升旅遊和民生需求增加，帶動回補庫存動能，全球供應鏈持續供需失衡，看好下半年在空海運雙引擎推升下，營運有望挑戰新高。

隨著空運市況再次轉強，華航、長榮航、捷迅和中菲行 (5609-TW) 均亮漲停燈號，台驊投控 (2636-TW) 漲逾半根停板。