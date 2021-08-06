〈房產〉房市首購世代交替 7年級生躍居購屋剛性主流

根據聯徵中心最新統計，2021 年第一季房貸數量最多的是 35-40 歲族群，也就是 7 年級生已成目前房市主力買盤，平均購買總價 1066 萬元房屋，貸款成數 8 成，購置 43.6 坪的房子。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，從聯徵資料來看，超過 30 歲以上族群平均購屋總價超過 1000 萬元，顯見購買總價千萬元房屋是普遍現象；而 7 年級首購族購屋總價約 1000-1066 萬元，以總價 1000 萬元且自備款 25% 試算，購屋第一個門檻就是要能夠拿出 250 萬元。

若是想要拉長時間降低每月還款負擔，以 30 年期房貸且利率 1.4% 計算，平均每月還款金額 2.56 萬元，若是外面租一間總價千萬元的房屋，以 2% 租金回推每月租金也要 1.67 萬元，和租屋相比每個月多付 9000 可以擁有一間屬於自己的房屋。

和 10 年前相比，2011 年第一季申請房貸最多雖然是 6 年級生，但是當年的 6 年級生，在 30-35 歲的年紀買房顯得較為普遍，今年第一季則是 7 年級生申請房貸數量最多，但購屋年齡卻是在 35-40 歲最多，顯示世代交替 7 年級生成為當前剛性的主力，不過購屋的年齡和 10 年前相比，有往後推遲的趨勢。

過去 10 年時間首購族從 6 年級生變成 7 年級生，若比較同樣 35~40 歲的年齡層，購屋總價則多了 260 萬元，不過房貸利率則是減少 0.45 個百分點，受到晚婚與房價上漲影響，購屋年齡與購置的房屋總價都有增加的趨勢，另外受到少子化影響，平均購屋面積也比早年更小一些，而為了降低每月的還款負擔，加上當前的低利環境，申請房貸的貸款期數也有增加的趨勢，官方統計過去 10 年時間申請房貸期數也增加了 51 個月。

房仲業者提醒，30 年期的房貸與寬限期都是降低房貸負擔的方式，但須留意謹慎使用，維持每月房貸還款金額占家庭所得的 1/3 到 4 成，尤其是寬限期前幾年還息不還本較為輕鬆，但過了寬限期就得面臨還本壓力，建議首購族謹慎使用，避免過度擴張信用。