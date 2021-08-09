盤前財經大事搶先讀2021年08月09日

今日操盤前瞻

台灣 7 月進出口統計

中國 7 月 CPI、PPI

除權息：大成鋼、威剛、致伸、撼訊、冠德、系微等

手握大筆現金 巴菲特反而減少庫藏規模 連 3 季賣出股票

對如何操作當前的美股，「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 似乎陷入困境。閱讀全文...

市場利多已反映 美銀示警：標普 500 指數將面臨 14% 修正

有別於高盛對美股的樂觀展望，美銀 (BofA) 分析師周五 (6 日) 認為，市場上的好消息都已經被反映 (Price in)，情緒指標也接近拋售訊號，預估標普 500 指數今年將下跌至 3800 點，跌幅空間達 14%。閱讀全文...

成熟製程缺到明年 IC 設計高毛利率成常態

隨著各家業者陸續公布第二季財報，IC 設計族群毛利率大多呈現跳躍式成長，更有不少業者跨越 50% 的大關，業者認為，由於成熟製程產能仍供不應求，加上各家業者持續優化產品組合，預期今、明兩年高毛利率將成常態。閱讀全文...

車廠搶鎳鞏固電池料源 不銹鋼價水漲船高

電動車電池高鎳化成趨勢，特斯拉、韓國現代汽車等大廠，也積極朝鎳礦布局，鞏固料源確保電池生產供應穩定，而鎳也是不銹鋼重要生產原料之一，在電池廠推波助瀾，鎳價將易漲難跌，不銹鋼價可望因此水漲船高。閱讀全文...

東南亞疫情未退燒 原料藥廠再醞釀漲價潮

原料藥價格自去年疫情爆發初期掀起漲價潮，經過一年緩和，近期傳播力強的 Delta 變種病毒肆虐東南亞地區，封城、停工令延長，原料藥再度面臨供給失衡，加上貨櫃航運吃緊狀況未解，原料藥廠再醞釀新一波漲價潮。閱讀全文...

電視大尺寸化趨勢不變 面板雙虎砸重金布局產能

面板產業進入景氣循環高原期，在小尺寸電視面板價格面臨修正之際，面板廠正積極布局下一階段成長動能，雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 今年就擴大加碼資本支出，也同樣釋出將擴大投資大尺寸面板產能布局，寄望在未來持續搶得先機。閱讀全文...

三引擎發威 億光 Q3 毛利率可望攀 7 季高點 LED

封裝廠億光 (2393-TW) 受惠不可見光需求持續暢旺，加上車用、Mini LED 背光應用同步推升，第二季營收寫 15 季新高，第三季隨著漲價效應全面反映，加上需求旺季到，營收、毛利率可望持續向上，法人預期，億光單季毛利率有機會攀近 7 季高點。閱讀全文...

