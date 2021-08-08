三檔5G ETF今年績效超過10% 唯一有配息者報酬勝大盤

台股近期震盪加劇，但是有 3 檔 5G ETF 今 (2021) 年以來報酬率超過 10%，表現搶眼，不過，若以超越大盤表現來看，僅有唯一有配息的國泰台灣 5G+ ETF (00881-TW) 以超過 2 成稱霸、且是唯一戰勝大盤的 5G ETF。

目前台股有 4 檔 5G ETF，有 3 檔今年績效超過 10%，分別為：國泰台灣 5G+ ETF、元大全球未來關鍵科技 ETF (00876-TW)、元大全球未來通訊 ETF (00861-TW)，顯示 5G 題材強強滾。

而台股今年以來報酬率 18.96%，其中，00881 因為是唯一有配息的 5G ETF，強勢吸金，不僅是規模唯一破百億元、且已超越 350 億元，規模遙遙領先以外，也在資金追捧下，今年績效已經達 20.13%，成為唯一績效戰勝大盤的 5G ETF。

法人表示，護國神山台積電目前市值，已超越中國互聯網巨頭騰訊，成為亞洲市值最高的企業，有望帶領半導體族群攻堅，加上各項 5G 相關應用如：車用電子、智慧型手機、物聯網等，顯示 5G 是推動半導體先進製程及需求的重要驅力，建議在第三季電子旺季及除權息旺季，趁勢布局 5G、電動車及半導體相關族群。

國泰投信指出，台廠在 5G、電動車、半導體產業供應鏈中皆佔據關鍵地位，加上各產業持續暢旺，鴻海七月營收創歷年同期新高、聯電、大立光也交出亮眼營收。德國車用晶片大廠英飛凌 CEO 表示，市場目前正面臨極為緊繃的供應情勢，庫存處於歷史低檔、嚴格的碳排放標準正帶動電動車在全球加速普及，預估到 2029 年底將有遠高於 50% 的新車由部分或全電動動力系統驅動。車用晶片之外，晶片在充電基礎設施和實現更快充電方面也扮演重要角色。

另根據 Ericsson 預估，2026 年全球將有 35 億 5G 用戶，較 2021 年底預估的 5.8 億大幅成長 5 倍，北美滲透率更高達 84%。5G 及車用帶動半導體產能緊缺狀況持續，除有利晶圓代工廠維持高產能利用率外，也有利於報價。

法人認為，投資人若擔心電子股漲跌起伏大，可透過國內唯一一檔有提供配息、採半年配的 5G ETF，投資一籃子的 5G 商機，00881 將於 8/17 將進行首次除息，預估配息金額每單位發放 0.54 元現金股利，以 8/6 收盤淨值 18.38 計算，當期配息率約 2.93%、年化配息率約 5.86%。

法人表示，這類兼具 5G 成長與收益題材的科技 ETF，在股市震盪時因有息收可作為下檔保護，作為攻擊及防禦部位皆宜，除息行情也備受矚目。