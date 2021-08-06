陸股大震盪善用反向ETF避險 多空皆有獲利機會

中國股市近期受多重利空因素影響，指數表現大起大落，投資人的心情也跟著大洗三溫暖，但如能適時運用陸股相關槓桿 / 反向 ETF 避險，投資人便不受單向交易侷限，不論市場方向皆有獲利機會。

元大滬深 300 反 1 ETF 研究團隊表示，中國股市近期受到天災及一系列政策風向轉變影響而再起波瀾，包括各地水患災情頻傳、美中貿易爭端升溫，金融消費平台嚴管以及教育產業上市融資禁令等多重利空因素影響，市場投資信心不容樂觀。眼看指數急跌，市場賣壓沉重，政府也不得不出面安撫投資人焦急的情緒，短時間內指數亦出現止穩反彈走勢。

中國股市近期劇烈震盪，觀察在台上市的陸股相關 ETF，近期成交量均放大，尤其是具有放大指數波動效果的槓桿 ETF，及擁有避險性質反向 ETF，更是交易熱絡，目前台股有三檔陸股反向 ETF，包括：元大滬深 300 反 1(00638R-TW)、富邦上證反 1(00634R-TW)、國泰 A50 反 1(00656R-TW)。

三檔陸股反向 ETF 近期都擴量，尤其元大滬深 300 反 1 在 7 月 23 日出現大量買單，成交量逾 5 千張以上。相反的，當股市跌至波段低點時，搶反彈買單進場，如陸股 7 月 26 日重挫，元大滬深 300 正 2 ETF(00637L-TW) 當日成交量便大幅拉升，衝出 12.4 萬張大量。

元大滬深 300 反 1 ETF 研究團隊指出，上述兩檔 ETF 短線成交量的成長幅度十分驚人，顯見國內投資人對槓桿 / 反向產品的操作熟悉度也逐漸增加，更能在行情出現大幅波動的情境下，為投資人增加投資效率。

陸股現行眾多利空因素尚需些時間與空間消化，指數短時間內預估仍會大幅波動，積極型的投資人可評估自身風險屬性後，透過陸股相關槓桿 / 反向 ETF 適度布局，有機會在行情大幅震盪時提高報酬波動。

不過，元大投信提醒，槓桿 ETF 追蹤標的指數「單日」正向兩倍報酬，一旦看錯方向的損失會較原型 ETF 為大，且複利效果特性會使長期表現與原型指數的正向兩倍累積報酬有所差異；反向 ETF 追蹤標的指數「單日」反向一倍報酬，複利效果特性會使長期表現與原型指數的反向一倍累積報酬有所差異，槓桿與反向 ETF 僅適合短期交易操作或可以持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，並嚴設停損規劃。