沖一杯咖啡，喚醒美好早晨

學長 VVCafe

因喜愛咖啡，自大學時就一頭栽進咖啡世界的學長，一直以來將 15 分鐘的沖咖啡作為生活中的重要儀式。透過他與咖啡互動多年的心得，讓我們了解沖煮咖啡是療癒身心的生活儀式，也是款待味蕾的美好方式。

旅人誌

【Profile】學長 VV Cafe

憑藉對咖啡的熱愛，自大學加入咖啡社之後，開始自學沖煮咖啡技術，並撰寫手沖咖啡和咖啡器材相關的科普文和開箱文，成立了粉絲團和 Youtube 頻道，打造出既像選物店，也像分享資訊的網站。目前為 VV Café 網站、粉絲團、Youtube 平台的主理人，經常分享沖煮咖啡和器材的資訊。

FB Vvcafe - 咖啡、咖啡豆、咖啡機、咖啡館資訊分享

Youtube VVcafe by 學長

自大學時參加咖啡社的啟發，讓學長一頭栽進了咖啡的世界，學習手沖咖啡技巧之外，也熱愛以神農百草的精神，試用各種手沖咖啡器具沖煮咖啡，品嚐不同工具下幻化的曼妙咖啡香。大學畢業出社會後，學長對咖啡的熱忱未減，成立了綜合性的咖啡平台 VV Cafe，專門介紹咖啡豆、咖啡機、咖啡館資訊，也販售各式各樣的咖啡商品，身為 VV Cafe 的靈魂人物，學長除了在全台開設咖啡教學課程之外，也會拍攝咖啡相關的知識影片，致力於讓精品咖啡更加生活化，走入你我的日常生活。

分享風味，是品飲咖啡的最美好旅程

由於學長時舉辦咖啡豆教學講座，也分享實用的咖啡器材多年。談起咖啡在他生活中扮演什麼樣的角色？他認為沖咖啡這件事情最有趣的地方在於儀式感，即使只是在早上花費短短 15 分鐘的時間沖咖啡，也要將過程發揮到最講究的層面，不斷地精進和演練，讓杯中的咖啡達到最完美的風味。「要講究就不要將就，要將就就不要講究。」學長說，這是他對咖啡生活的堅持。

問到學長關於喝咖啡的樂趣，他說最有魅力的地方在於探索不同的風味，並跟自身的味覺記憶做連結的過程，透過大家的分享與探索，可以從咖啡中發現更多的生命力。

像是每個人即使喝的是同一種咖啡豆的咖啡，卻會有不同的味蕾記憶，這一點可能跟個人的兒時味覺有關，所以在探索地域風土味道時，每個人能講出來的風味變化都會有點不一樣。而藉由分享味道的過程，幫助大家一起提升品飲咖啡的能力，了解咖啡變化萬千的豐富風味。

「我開課時都喜歡開大班制，不喜歡開小班制，就是希望多一點人分互相推敲味道，參與的人也可以透過咖啡交朋友，找到更多志同道合的人，從學習的過程中獲得更多快樂。」學長笑笑地說。

聊到多年從事咖啡產業的過程，學長也分享：咖啡這件事本身複雜度很高，但若能從這個複雜的事情中，讓自己不斷地向上進階，找出自己的道路，就會變成一件非常有趣的事情，也會讓自己越來越投入。這也是學長至今仍不斷開課、開設 Youtube 平台分享咖啡手沖技巧，以及推薦手沖咖啡器具的動力，希望藉由分享推廣而吸引到相同的愛好者，讓更多人進入到精品咖啡的世界，即使疫情生活讓人與人之間的距離拉遠了，但是透過咖啡千變萬化的味覺旅程，依舊能為生活帶來許多樂趣。沖煮一杯咖啡，開啟美好的一天，芳醇中的曼妙香氣，是一場咖啡連結生活的詩意對話。

文章經由 TRAVELER Luxe 旅人誌 同意刊登

來源：《TRAVELER luxe 旅人誌》8 月號

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