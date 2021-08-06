雜草煮茶，舒緩心靈步調

雜草稍慢

長年居住城市的我們，經常遺忘生活周遭有一群試著親近我們，充滿著自由野生精神的雜草們，其實這些植物並不如我們想像中的無用。致力於採集野生雜草的雜草稍慢，透過採集、沏煮、推廣雜草的活動，希望傾聽並傳遞土地的心聲，讓人類更貼近大自然，成為維護地球環境的使者。

旅人誌

雜草稍慢 Weed Day

以「人們到深山野地親近大自然，大自然藉身邊雜草親近人們」為理念，創辦雜草稍慢 Weed Day 的林芝宇和賴瑋婷，用觀察、感受、浪漫而固執的態度，採集最親近人類生活的野生植物—雜草煮茶。透過茶香。品嚐在地風土滋味，傾聽並傳遞土地的心聲。將臺灣青草茶、環境生態、藝術實驗相互融合的尋味雙人組，經常關注人與人、人與土地、人與自己的關係，探索當代採集的可能，讓人類成為地球的守護者。目前專職於雜草稍慢品牌，致力於沏煮專屬雜草茶、舉辦展覽、設計、藝術創作、活動計畫、座談分享、工作坊等，也是粉絲團雜草稍慢 Weed Day 的主理人。

FB 雜草稍慢 Weed Day

IG haveaweedday

「土地給什麼配方，我們就跟著一起食用。」來自雜草稍慢的創辦人林芝宇這麼說。立志「為土地煮一鍋茶」為初衷的她，希望替土地發聲，讓更多人聽見土地的心聲。經常在城市中的每一塊土地

觀察並採集雜草，用心感受植物後、把野生野長的植物雜草煮成一鍋茶，不論土地給什麼配方，就跟著一起品嚐，醞釀土地孕育的雜草茶滋味。

探索土地的滋味與記憶

看著雜草稍慢的創辦人林芝宇和賴瑋婷，左手提著袋子，右手拿著花剪，在熟悉的公園內仔細尋視草叢，熟練地採集合適的植物。「你們聞聞看這株草的味道，是不是有個腥味，這就是魚腥草。」在雜草界打滾多年的她們，除了喜愛城市採集，也對野生雜草相當了解，透過外觀、味覺的辨別，採下需要的雜草。林芝宇認為採集是探索土地的方式之一，然而也有不少人疑慮雜草有沒有毒性的問題。她解釋，見青就是藥，是藥三分毒，毒與藥一體兩面；只要這麼想，所有食物都是有毒的，過量或體質不適合，就變成毒。所以平時詳查資料、認識雜草們的工作很重要，每種草都有它的藥性，透過知識和察覺身體使用的狀況，就能學會辨別，保持身心平衡。例如有特殊氣味、白色乳汁、外觀撓毛刺刺不好惹，顏色鮮艷、淺嚐起來辛、麻、痛的植物要特別注意，有可能是有毒的徵兆。「微量的毒素，其實可以幫助人體循環、排毒。」林芝宇說道，只要確認環境周遭沒有污染，並靠這些辨別原則，就能夠有效地避開有毒植物。

「土地會長出最適合當地的草。」採集雜草茶至今的林芝宇和賴瑋婷，走遍臺灣各地，從城市到鄉下，發誓要採集每一片土地長出的雜草，為土地煮一壺雜草茶。每一次的採集過程對她們來說，都正是與土地互動，傾聽土地的心聲、觀察土地的生長狀況、透過雜草茶呈現土地的滋味，希望藉由這些體驗，讓更多人了解雜草對人類的好處，不再將雜草視為有毒或不好的植物，自然就能減少除草劑的使用，大地才能充滿生機，綠意盎然地長出各式各樣更多元化的植物。強調維護健康土地和環境的重要，這是雜草稍慢一生追尋的理想，也是他們傳遞給人們的有機生活哲學。

文章經由 TRAVELER Luxe 旅人誌 同意刊登





來源：《TRAVELER luxe 旅人誌》8 月號

更多精彩內容請至 《TRAVELER luxe 旅人誌》