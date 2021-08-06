美股道瓊和nasdaq漲，費半漲多小回 台股周五壓回無礙多頭走勢

台股今日雖壓回，但日 kd 持續黃金交叉，類股輪動漂亮，很多股票都拉至漲停，下周不看淡!

這幾天無量震盪，加權遇月線反壓，本來就很難一次越過，而今日台灣 50 留下影線，為下周權值股率先鋪路！

https://youtu.be/dZ1SsiatXVo

而行情未來怎麼看

【首先】須先看美股怎麼了？美股只要沒問題，台股就沒大問題！

根據 #龍捲風操盤術「日線找買賣點，週線看波段，月線看趨勢」，美股道瓊日 KD 死亡交叉所以還在震，但 NASDAQ 、費半強，因為黃金交叉囉，所以科技股還是可留意！

台股今天其實看起來鳥鳥的，但其實是有邏輯的！

★★美國白宮與 #通用、# 福特 等汽車製造商發布聯合聲明稱，拜登將於週四簽署一項行政令，設定到 #2030 年零排放汽車銷量佔新車總銷量 50% 的目標，並提出新的汽車排放規定以在 2026 年之前減少污染。該行政令還將啟動長期燃油效率和排放標準的製定，主要的動機是扭轉上一屆政府對排放政策的大幅放鬆。

加上鴻海（2317-TW）昨日宣布買下旺宏（2337-TW）6 吋晶圓廠後，完成半導體佈局最後一哩路！

就知道車用要動了！

今天為了感謝鉅亨網廣大粉絲閱讀

特別整理車用零組件相關表格

有需要的好友可以觀察一下

而本波 #航運股 大家都不看好，甚至沒人提了，整體量開始縮，而貨櫃報價就是漲，昨天才剛提到 BDI 中的 BSI 指數可是創高喔，今天 (2612-TW) 中航、(5608-TW) 四維航、(2637-TW) 慧洋大漲，手中有船票，捨不得跳船的人可來 (Telegram：https://t.me/imoney168)

而 #面板股 漲 1 天，跌 2 天，代表羽翼未豐，還無法形成主流！

其他電子股部分，中小型的電子表現較強，其中又可分為 #半導體 和 #車用零組件。

半導體包括 MCU、MOSFET、矽晶圓及整流二極體；而車用就是 #電池 與 ADAS。

#電動車電池概念股

聚和 (6509-TW) 盤中再漲停、康普 (4739 -TW)、美琪瑪 (4721-TW) 大漲、精星 (8183-TW) 上攻，鴻海家族的碩禾 (3691-TW)、榮炭 (6555-TW)，廣宇 (2328-TW) 震盪，相關概念股乙盛 (5243-TW)、正達 (3149-TW)、榮創 (3437-TW) 壓回 、跟車用有關的 ic 設計普誠 (6129-TW) 小漲，下周仍有機會！

#整流二極體概念股，如強茂 (2481-TW) 拉尾盤、台半 (5425-TW) 表現比大盤強、虹揚 - KY(6573-TW) 及德微 (3675-TW) 震盪、朋程 (8255-TW) 急拉漲停，下周可留意其延續性！

#MOSFET 概念股：茂達 (6138 -TW)、大中 (6435-TW)、杰力 (5299 -TW))、尼克森 (3317-TW)、富鼎 (8261-TW)、捷敏 (6525-TW)，甚至還可延伸至 GaN、SiC 的嘉晶 (3016-TW)、漢磊 (3707 -TW)，這族群陷入震盪整理，下週只要量縮不破關鍵價，有會有機會喔！

#IC 設計概念股：聯發科為指標股，其他愛普 (6531-TW)、祥碩 (5269-TW)、威鋒 (6756-TW)、晶心科 (6533-TW)、驊訊 (6237-TW)、安國 (8054-TW) 、晶炎 (6411-TW)、金麗科 (3228-TW)、晶宏 (3141-TW)、晶豪科 (3006-TW)、亞信 (3169-TW)、普誠 (6129-TW)、聯陽 (3014-TW)、 3034 聯詠 (3034-TW)、6233 旺玖 (6233-TW) 、6679 鈺太 (盤中漲停) 震盪都可留意

今天盤面有一檔小飆股 #(3663-TW) 鑫科 曝光！相關概念股下周有機會！

像這類型文章您喜歡嗎？操作就是持續追蹤，不用每天變來變去的！如果您也認同的話，歡迎加入「龍捲風操盤戰隊」。

Telegram：https://t.me/imoney168

FB 社團：https://www.facebook.com/groups/istock168

LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險