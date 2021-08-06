網家上半年純益年增近3成 每股賺1.72元 寫三年新高

網家 (8044-TW) 今 (6) 日公布財報，受惠數位化與無接觸消費趨勢，第二季稅後純益 6344 萬元，季減 53.76%、年增 20.37%，每股純益 0.55 元；上半年純益 2 億元，年增 28.66%，每股純益 1.72 元，單季、上半年獲利創近三年同期新高。

網家第二季營收 117.32 億元，季增 2.1%、年增 13.97%；毛利率 11.75%，季增 0.39 個百分點、年增 0.13 個百分點；營利率 0.84%，季減 0.4 個百分點、年增 0.23 個百分點；稅後純益 6344 萬元，季減 53.76%、年增 20.37%，每股純益 0.55 元。

網家上半年營收 232.23 億元，年增 10.7%；毛利率 11.56%，年減 0.2 個百分點；營利率 1.04%，年增 0.05 個百分點；稅後純益 2 億元，年增 28.66%，每股純益 1.72 元。

網家表示，受惠旗下 PChome 24h 購物無接觸消費型態趨勢成熟，防疫警戒升級帶動民眾居家防疫、遠距辦公與上課的強勁網路採購需求，推升營收、獲利成長；下半年迎來零售與電商傳統旺季，PChome 24h 購物與集團各子公司、事業群已開始籌劃與備貨，搶攻節慶商機。

網家觀察，消費者居家生活長達 1 至 2 個月，階段性帶動不同品類的銷售成長，例如居家初期消費者以採購日用品、清潔用品、醫療用品及儲藏所需食糧為主；長時間居家後，將預算花費轉至升級家中設備，讓居家生活與工作都能更舒適。