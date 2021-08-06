廷鑫Q2純益改寫新高 EPS 0.41元

鋁合金大廠廷鑫興業 (2358-TW) 今 (6) 日公布最新財報，第二季稅後純益達 4343 萬元，較第一季轉盈，較去年同期大幅成長 17.54 倍，改寫歷史新高，並超越 2020 年全年獲利，每股純益 0.41 元。

廷鑫第二季營收 5.79 億元，毛利率 17.77%，季增 13.65 個百分點，年增 7.85 個百分點，稅後純益達 4343 萬元，較第一季轉盈，較去年同期大幅成長 17.54 倍，單季稅後純益並改寫歷史新高，每股純益 0.41 元。

廷鑫 2021 年上半年營收 9.59 億元，毛利率爲 12.36%，年增 1.25 個百分點，稅後純益爲 4027 萬元，年增 6.09 倍，每股純益 0.41 元。

受惠下游需求暢旺，廷鑫第二季調漲鋁合金產品報價與加工費，加上擴產規模經濟雙重效益，推升單季獲利亮眼。

廷鑫 7 月營收 2.26 億元，爲歷史同期新高，月減 19.08%，年增 92.05%，廷鑫主管指出，目前鋁合金與皮件接單及生產排程，到今年底產能全數滿載，下半年營收將維持歷史高檔，前 7 月營收 11.86 億元，年增 44.52%。

廷鑫開發高附加價值的鋁合金盤元產品將從第三季開始生產，產量逐季提高，廷鑫已爭取到訂單，營收貢獻將隨出貨量增加，加上鋁合金與皮件業務維持滿載，下半年成長幅度預期將再提升。