廷鑫董座顏德新重掌兵符 下半年業績看旺

鋁合金大廠廷鑫興業 (2358-TW) 今 (20) 日召開股東會，並完成董事改選，隨後並推選由顏德新出任董事長，距離顏德新上次卸下廷鑫董事長職務已長達 9 年，他同時也是，原任董事長吳福禱則仍任董事，並新接任策略長一職。

廷鑫近年積極轉型有成效，在全球遭遇新冠肺炎疫情衝擊下，2020 年繳出穩定獲利成績單，每股稅後純益 1.11 元，為了降低鋁價波動的風險，廷鑫鋁合金業務轉型以工業應用為主，同時，皮件生產業務也有高成長。

廷鑫的鋁合金業務轉型以工業應用為主，並提高代工比重，受惠下游產業需求轉強，以及國際鋁價上漲，今年以來廷鑫鋁合金棒產能持續滿載，且銷售價格與代工費用均隨鋁價調漲。

同時，今年第二季起，廷鑫開啟第二廠區熔爐，產能擴增仍持續滿載，目前鋁合金業務訂單已排至明年第一季，高附加價值的鋁合金盤元產品將在 7 月底開始生產，目前已爭取到訂單，鋁合金盤元產量將逐季提高。

皮件業務則受惠美國消費回溫，在美國即將全面解封，訂單出貨時程已排至年底，產能滿載情況下，廷鑫皮件業務 6 月營收 6845 萬元，創歷史新高，月增 1.79 倍，上半年營收 1.93 億元，隨著美國全面解封，皮件訂單出貨時程已排至年底，在產能滿載情況下，皮件下半年營收將維持高檔，今年營收貢獻也將大幅成長，今年訂單滿載挹注下，估全年皮件營收將有高幅度成長。

廷鑫興業第二季營收為 5.79 億元，優於第一季的 3.8 億元，季增 52.45%，年增 41.64%，2021 年上半年營收為 9.59 億元，年增 36.55%。

廷鑫主管表示，歐美陸續解封，終端消費需求大幅成長，鋁合金與皮件訂單皆滿載，下半年高附加價值的鋁合金盤元加入量產，將為今、明兩年的營運績效再添動能，上半年轉型效益已顯著，預期下半年營運表現將更勝上半年。