廷鑫送件擬發現增 募集3.9億元

鋁合金與皮件大廠廷鑫興業 (2358-TW) 營運逐年改善，去年獲利大幅成長 7.89 倍，每股純益 0.11 元，廷鑫興業也向金管會送件擬辦理 3 億元股本現增案，擬募集 3.9 億元資金，資金募集案由國票證券主辦。

廷鑫此現增案，是 2013 年由新團隊入主之後，第二度辦理的公開市場資金案件，現增價暫訂每股 13 元溢價發行，資金募集用途在償還銀行借款及充實營運資金。

廷鑫 2020 年營收 19.21 億元，稅後純益 1043 萬元，年增 7.89 倍，每股純益 0.11 元，今年前 2 月營收 2.16 億元，較去年同期成長 27.68%，廷鑫表示，鋁合金與皮件的需求仍熱絡，訂單出貨已排到第二季，全年營運穩定成長。

廷鑫鋁合金業務受惠下游自行車、太陽能等產業需求旺，產能持續滿載，公司將持續優化產品組合的接單策略，拉高平均毛利率；皮件的打料、車縫、修邊等工序需要人員作業，2 月工作天數較少，加上主要市場北美暴風雪影響，2 月出貨延遲，預計 3 月恢復正常，在景氣復甦的趨勢下，皮件業務今年將持續成長。

廷鑫今年將持續提升獲利，鋁合金業務接單將以高附加價值產品為主，皮件則將持續優化生產線，提高產能因應客戶訂單需求，兩大業務同步成長，帶動業績走升。