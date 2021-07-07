廷鑫鋁合金棒及皮件出貨齊揚 6月營收創今年新高下半年更旺

鋁合金及皮件大廠廷鑫興業 (2358-TW) 今 (7) 日公布 6 月營收 2.8 億元，創今年新高，月增 1.04 倍，年增 1.21 倍，受惠 6 月鋁合金與皮件出貨雙雙創下今年新高挹注，目前兩項業務接單持續滿載。

廷鑫興業第二季營收為 5.79 億元，優於第一季的 3.8 億元，季增 52.45%，年增 41.64%，2021 年上半年營收為 9.59 億元，年增 36.55%。

廷鑫主管表示表示，歐美陸續解封，終端消費需求大幅成長，鋁合金與皮件訂單皆滿載，下半年高附加價值的鋁合金盤元加入量產，將為今、明兩年的營運績效再添動能。

廷鑫皮件業務在 6 月營收 6845 萬元，創下歷史新高，月增 1.79 倍，累計皮件業務上半年營收為 1.93 億元，隨著美國全面解封，皮件訂單出貨時程已排至年底，在產能滿載情況下，皮件下半年營收將維持高檔，今年營收貢獻也將大幅成長，今年訂單滿載挹注下，估全年皮件營收將有高幅度的成長。

另外，下游自行車、太陽能產業需求暢旺，廷鑫 6 月鋁合金棒銷售與代工均大幅增加，鋁合金業務營收創今年新高。廷鑫的鋁合金棒以工業應用為主，訂單穩定且議價能力高，因應國際鋁價上漲，廷鑫銷售鋁合金棒的價格與代工費均隨鋁價調漲，第二季起開啟第二廠區熔爐，產能擴增僅仍持續滿載，目前鋁合金業務訂單已排至明年第一季。

在中國限產及俄國限制出口的情況下，廷鑫預期，國際鋁價走勢仍將攀升，公司具備議價能力，也儲備充足低價原料庫存，將大幅受惠鋁材市場。

廷鑫高附加價值的鋁合金盤元產品將在第三季開始生產，並貢獻營收，鋁合金盤元為航太、電動車等扣件的材料，廷鑫是台灣首家擁有鋁合金 CCR（連鑄連軋設備）盤元線量化生產供應商，相較進口產品更具價格優勢，目前已爭取到訂單，鋁合金盤元產量將逐季提高，為今、明兩年業績成長再添動能。