〈台股盤中〉電子轉弱航海王重新揚帆 一度跌逾百點失守月線

台股今 (6) 日開低走低，受電子股翻弱影響，早盤一度下挫逾百點，低點觸及 17469 點，失守月線，所幸在航運翻紅力撐下，盤中跌幅逐漸收斂，預估單日成交量可望回升至 4000 億元以上。

台股下挫拖累新台幣小升後翻貶，其中權值股王台積電 (2330-TW) 盤中下跌逾 1%，剛迎娶旺宏 (2337-TW) 的鴻海 (2317-TW) 盤中股價也有氣無力，持續在平盤下震盪整理。

半導體族群中包括智原 (3035-TW)、富鼎 (8261-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、華邦電 (2344-TW)、聯陽 (3014-TW) 等盤中分別重挫 4%~8%；昨 (5) 日宣布出售 6 吋晶圓廠的旺宏早盤股價一度大漲逾 5%，推升股價站衝上 48 元，但盤中賣壓出籠股價壓回平盤之下，股價在 45 元平盤附近徘徊。

PCB 族群中也呈現偏弱整理，指標個股中南電 (8046-TW)、欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 盤中股價同步轉弱，分別有 1%~3% 跌幅，華通 (2313-TW) 則逆勢抗跌盤中仍有近 3% 漲幅，股價暫收在 43.4 元。

航運族群則相對強勢，貨櫃三雄萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 盤中分別大漲逾 6%，長榮 (2603-TW) 在買單敲進下盤中也有 5% 以上漲幅；散裝航運今天也頗為強勁，中航 (2612-TW) 與四維航 (5608-TW) 雙雙攻上漲停，慧洋 - KY(2637-TW) 盤中也有 7% 以上漲幅。

觀察目前盤勢資金仍快速在傳產與電子中輪動，其中電子族群成交比重再度回升至 27%，電子族群則再度跌破 6 成，惟要留意成交量下滑，電子族群降溫，短線盤勢將持續震盪。