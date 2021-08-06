〈台股盤前〉追價買盤力道不足 短線估五日線、月線間震盪整理

台股昨 (5) 日在台積電、鴻海疲軟，航運跌幅擴大下，終場下跌 20.77 點，收在 17603.12 點。法人指出，台股單日成交量仍低於 5 日均量，追價買盤力道不足，預期短期將於 5 日線至月線間震盪整理。

美股三大指數收紅，標普、那指雙寫收盤新高，道瓊漲逾 270 點，僅費半指數小跌作收。

市場消息方面，鴻海董事長劉揚偉宣布，將以 25.2 億元，取得旺宏位在竹科的 6 吋晶圓廠廠房及設備，預計年底前完成交割，將聚焦電動車以及第三代化合物半導體 SiC 應用。

記憶體廠華邦電總經理陳沛銘指出，隨著漲價效益持續反映，第三季毛利率將續揚，看好記憶體上升循環持續，「這兩年沒問題」，利基型 DRAM、NOR 及 SLC NAND Flash 等產品供給短缺情況，也將延續至明年。

驅動 IC 大廠聯詠副董事長王守仁表示，產業進入第三季傳統旺季，手機、商用筆電等需求將可望持續升溫，由於晶圓產能供給持續短缺，預計驅動 IC 缺貨將有望延續到 2022 年，同時增加成本將與客戶協商並轉嫁。

法人指出，雖然近期電子成交比重提高到 6 成之上，但日量低於 5 日均量，追價買盤力道不足，上攻不易，預期短期將於 5 日線至月線間震盪整理。

