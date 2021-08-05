電子撐盤不敵傳產賣壓 台股跌20點收17603點險守月線

美股周三漲跌參半，台股今 (5) 日開高震盪，雖然電子股重返主流，聯電放量大漲，再度扮演撐盤要角，不過，航運、鋼鐵等傳產股湧現賣壓，拖累指數翻黑，終場下跌 20.77 點，收在 17603.12 點，驚險守住月線，成交值仍無法放大，僅有 3808.75 億元。

台積電今天一路在平盤附近整理，終場收 596 元；聯電再度扮演撐盤要角，股價勁揚逾 4%，最高來到 63.9 元，創近 21 年新高，終場收 63.4 元；聯發科、瑞昱、國巨、聯詠、和碩等電子股，今天也都受到買盤青睞，表現強勢。

晶圓代工廠世界先進釋出樂觀展望，第三季 ASP 可望上揚 11%-13%，毛利率上看 46%，外資已連續 4 個交易日大買 5525 張，推升股價連日走強，今天更直接攻上漲停，達 146.5 元，續創歷史新高價。

鋼鐵、水泥等原物料股今天均遭空方鎖定，中鋼領跌逾 2%，燁興、彰源、盛餘、志聯等重摔逾半根停板，春源、中鴻、東和鋼鐵、新鋼等多檔賣壓沉重。此外，亞泥今天股價大跌逾 4%，台泥也有 2% 的跌幅。

航運股近來人氣偏弱，成交量不如以往，今天盤中湧現賣壓，萬海重摔逾 5%，長榮、陽明下跌 2-3%，中櫃、台驊、四維航、宅配通、志信等運輸族群，跌勢也很重。

關注焦點個股，電腦品牌廠宏碁第二季獲利創 11 年來單季新高，激勵股價一度大漲超過 7%，最高來到 29.7 元，但尾盤漲幅收斂至 1%，收 27.95 元。