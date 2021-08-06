操盤手看台股：強勢股有新走法，一族群近日頻創新高

蔡正華分析師(摩爾投顧) 2021年8月6號8點0分

台股連三紅之後，暫於月線 17588 點附近震盪。若以週線來看，本週最高來到 17643 點，盤中已越過前一週高點 17637 點；短線先看能否站穩，一旦站穩將會形成週級別的日出線，距離本月挑戰前波高點 18034 點更進一步。

先前提到時序進入 8 月，7 月營收與半年報對於盤面的短期波動影響性加大。一路看好的半導體供應鏈由於業績表現亮眼，獲得市場資金認同。之前談到在晶圓代工產能供不應求之際，聯電集團取得代工產能相對容易，故市場對其營運多持正面看法，果然繼晶圓代工的聯電，股價創下波段新高後，IC 設計的聯詠及聯陽，受惠第 3 季進入旺季，後續營運看旺，近日股價也創下波段新高。

同樣第 3 季進入傳統旺季的還有記憶體，隨著各種電子裝置出貨增溫，對於記憶體需求放大，記憶體第 3 季報價看漲。當中 NOR Flash 由於南韓、中國大陸業者紛將產能轉移至晶圓代工，造成 NOR 快閃記憶體供給減少，如今隨著旺季到來，報價可望調漲，NOR Flash 供應鏈的旺宏、華邦電可留意。

現階段半導體的漲勢仍在擴散，處於半導體供應鏈下游的封測產業，受惠產能供不應求與報價調漲，繼上半年 EPS 達 4.37 元的封測龍頭日月光股價創高後，如上半年 EPS 達 1.16 元的華泰、上半年 EPS 達 2.82 元的矽格、上半年 EPS 達 0.8 元的菱生、上半年 EPS 達 1.03 元的典範等，在半年報表現亮眼下，股價近日頻創新高，當中菱生 (2369-TW) 新增產能持續開出，今年受惠車用晶片供不應求，打線封裝接單滿載，Q1 EPS 0.29 元，Q2EPS 0.51 元，季成長達 75%，目前已有客戶以調漲價格簽長約，後續營運看旺，值得進一步追蹤。

航運股量縮擴底，近日開始有部分不耐久盤的賣壓出籠，這對中長期的籌碼面有利。先前提過常見的洗盤手法一種是空間，一種是時間；當前航運股經過拉回後，已在季線整理近 2 週，即是時間的洗盤，後續觀察 7 月營收及半年報能否引動資金回補。至於鋼鐵股，隨著全球對於環保重視程度提高，繼歐盟與中國大陸相繼提出要監管鋼鐵業的碳排放機制後，近日傳出環保署擬將石化業、鋼鐵業等明文納入空氣品質惡化時應配合強制降載減排的對象，空氣品質一旦達中級預警時須減排一成，後續鋼鐵業勢必要投入更多資金來減排。此舉等於未來生產成本變相提升，故股價普遍拉回，有轉弱跡象，整理期恐拉長，要適度調整持股。對於一個操盤手而言，先前提到觀察盤面上強勢股的特徵很重要，當前盤面以半年報佳的電子股為主軸，並且以緩步上攻取代急攻，這在半導體供應鏈更為明顯，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。

(本專欄為週一、三、五刊出。)

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