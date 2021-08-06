「女股神」精準抄底 Zymergen周四大漲75% 但華爾街並不看好

美國生物合成股 Zymergen(ZY-US) 周三 (4 日) 崩跌 76% 之後，周四收盤大漲 75%，一來一往之間，出現一個最大的受惠者，就是「女股神」Cathie Wood 旗下的方舟基金。

Zymergen 周三暴跌的主因，在於其主力產品出現生產問題，共同創辧人兼執行長 Josh Hoffman 周二宣布離職，並透露不再對今年的產品營收做預期，利空消息最終使其股價跌至 4 月上市以來的最低水準。

不過，Cathie Wood 的方舟投資在 Zymergen 大跌之際看到機會，透過旗下 Ark Invest Genomic Revolution ETF(ARKG)，將原先持股增加兩倍。ARKG 周三購買超過 250 萬股 Zymergen 股票，使其持股量超過 350 萬股。

儘管出現反彈，助 Zymergen 周四收在 14.45 美元，但與它每股 31 美元上市價格相比，仍下跌了 50% 以上。

ZY 股價 (鉅亨圖表)

其實在大爆利空之前，Zymergen 仍普遍獲得支持，以周二收盤價來看，整體仍漲 12%。但公司目前唯一核心產品 Hyaline，這是一種生物製造的可彎曲螢幕，卻在生產過程中遇到了技術問題，對公司帶來致命危機。

華爾街因此並不看好 Zymergen，匯豐銀行的 Sriharsha Pappu 予該公司 「減持」評級，目標價也從 42 美元下修為 8 美元。摩根大通分析師 Tycho Peterson 表示，Zymergen 上市以來的混亂前所未見，營收狀況也不理想，未能見到轉虧為盈的計畫。

整體來看，目前有 6 家華爾街投行對 Zymergen 發布評級，包括 4 個「持有」及 2 個「賣出」。