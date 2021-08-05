鉅亨美股雷達：MRNA財報超市場預期、AMD發表新顯卡看好需求

美股重要看點：

週四 (5 日) 美股盤前，美國總統拜登在推特上發文表示：「當我說電動車是未來時，我不是在開玩笑，請關注明天的大新聞。」

而根據行程，美國總統拜登週五 (6 日) 預期將與美國主要車廠 CEO 共同出席一場以電動車和燃油經濟性標準為主題的活動，並宣布新溫室氣體排放目標和新的電動車銷售目標。

《彭博社》率先報導，預計美國總統拜登設定了美國 2030 年電動車銷量達 50% 之目標。

另外週四 (5 日) 同樣美股盤前消息，拜登政府有意建議部分免疫功能低下民眾，額外再接種一劑新冠疫苗，可能很快就會提出這一建議，但沒有確定的時間表。

美股前一交易日漲跌：

道瓊工業指數下跌 323.73 點，或 0.92%，收 34,792.67 點。

標普 500 指數下跌 20.49 點，或 0.46%，收 4,402.66 點。

那斯達克指數上漲 19.24 點，或 0.13%，收 14,780.53 點。

費城半導體指數上漲 40.24 點，或 1.18%，收 3,436.90 點。

今日重要總經數據：

美國上週初請失業金 (萬人)，市場無預期值，前值為 40.0。

美國上週續請失業金 (萬人)，市場無預期值，前值為 326.9。

Fed 理事沃勒發表談話 (FOMC 永久票委)。

重要個股動態：

1. Moderna (MRNA-US)

新冠疫苗大廠 Moderna 第二季營收 43.5 億美元，高於市場預期的 42.7 億美元，第二季每股盈餘 (EPS) 為 6.46 美元，亦高於市場預期的 5.82 美元。

其中，Moderna 第二季新冠疫苗營收 42 億美元，亦大於市場預期的 40.9 億美元。

Moderna 並於財報發布會公布，Moderna 新冠疫苗在注射第二劑後的 6 個月後，疫苗保護力仍高達 93%。

MRNA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. AMD (AMD-US)

AMD 週三 (4 日) 發布用於蘋果 Mac Pro 桌機的 Radeon PRO W6000X 系列顯卡，性能出現大幅度提升，預計需求會相當強勁。

此外，有關英國政府可能以國家安全為由暫停 Nvidia 400 億美元以收購 ARM 之消息，也推動了 AMD 股價的上漲，因收購 ARM 的 Nvidia 可能對 CPU 晶片業有巨大影響，而這一交易若被喊停，那麼包括 AMD 在內的其他 CPU 晶片廠商而言無疑是一項利多。

上季 AMD 業績也大幅增長，AMD 第二季營收大增 99% 至 39 億美元，每股盈餘更增長 250% 至 0.63 美元。

AMD 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. Uber (UBER-US)

週三 (4 日) 美股盤後 Uber 公布第二季財報，營收和獲利雙雙超過預期，而且成功由虧轉盈，但盤後交易中股價仍是一度跌超 7%。

第二季 Uber 每股盈餘報 58 美分，超過市場預期的每股虧損 51 美分，另外營收 39.3 億美元亦超過市場預期的 37.5 億美元。

第二季 Uber 實現淨利 11 億美元，主要原因是滴滴貢獻的 14 億美元和 Aurora 貢獻的 4.71 億美元，但營業虧損仍高達 11.9 億美元。

受疫情影響，Uber 表示面臨供需平衡問題，造成服務價格上漲和等待時間延長，Uber 沒有公布具體的司機數量，但表示第二季司機和外送員收入總額達到 79 億美元。