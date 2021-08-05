〈華邦電法說〉Q2純益季增逾1倍 每股賺0.84元創新高 單季賺贏過去兩年總和

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今 (5) 日公告第二季財報，受惠記憶體需求旺、漲價效益發酵，單季稅後純益 33.36 億元，季增 1.1 倍，年增 3.7 倍，每股純益 0.84 元，單季 EPS 超越過去兩年總和，創新高；上半年稅後純益 49.23 億元，年增 6.9 倍，每股純益 1.24 元。

華邦電第二季營收 252.34 億元，季增 18.3%，年增 97.87%，毛利率 42.22%，季增 4.66 個百分點，年增 12.91 個百分點，營益率 18.32%，季增 7.55 個百分點，年增 11.45 個百分點；稅後純益 33.36 億元，季增 1.1 倍，年增 3.7 倍，每股純益 0.84 元。

華邦電上半年營收 465.6 億元，年增 91.6%，毛利率 40.09%，年增 13.24 個百分點，營益率 14.86%，年增 11.13 個百分點；稅後純益 49.23 億元，年增 6.9 倍，每股純益 1.24 元。

華邦電受惠客戶需求強勁，目前產能維持滿載，除利基型 DRAM 產能供不應求外，NOR Flash 及 SLC NAND Flash 供給吃緊情況，也將持續至年底。