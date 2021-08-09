IC比價行情啟動 選誰？

晶圓代工自去年起產能滿載，晶圓代工二哥聯電 (2303-TW) 法說會公布 Q2 財報，Q2 毛利率 31.25% 優於預期，相比 Q1 毛利率 26.53% 大幅成長近 5%，Q2 營益率 22.2% 對比去年 12.45%，聯電受惠成熟製程折舊持續降低，加上晶圓代工漲價，聯電獲利成長幅度優於台積電，外資大幅調高目標價。晶圓代工持續滿載，下游封測訂單接不完，上期專欄推介的旺矽受惠半導體探針卡需求強勁，股價再創歷史新高來到 173 元，新產品探針卡已送台系手機 IC 晶片大廠認證，產品認證通過後，明年獲利將會三級跳。

晶片持續缺貨，MCU、觸控、驅動 IC 受惠

歐洲晶片大廠意法半導體、恩智浦法說會皆表示終端市場強勁，晶片荒將延續到 2023 年，對於 MCU 及 MOSFET 台廠無疑是吃下定心丸，MCU 供不應求加上調漲價格，新唐公布 5 月自結 0.68 元，單月獲利大跳升幾乎追平 Q1 單季獲利 0.7 元，股價再創歷史新高 162 元，維持高姿態整理隨時往上攻。盛群 H1EPS 3.81 元已超越去年全年獲利，公司 4 月已全面調漲價格，估計 8 月再度調漲 10~15% 價格，目前訂單能見度已到年底，股價創下 151.5 元後強勢整理。創惟 6 月自結 0.58 元已賺贏 Q1 單季獲利 0.51 元，股價沿著五日線上漲，7 月初股價才 70 元，8 月已見 144 元，一個月漲幅超過一倍。相比之下觸控 IC 禾瑞亞更顯低估，6 月自結 0.86 元，Q1EPS1.17 元，不論單月自結或是單季獲利皆優於創惟，但股價卻落後將近 30 元，同族群的敦泰股價再創歷史新高 298 元，聯詠則是整理近三個月後表態，禾瑞亞在醫療、工控接單暢旺下，拉回找機會。

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