量縮下 該佈局明年上半年產業透明度佳個股？

萬寶投顧陳子榕指出，台股電子成交比重終於回到暌違已久的 60％以上，電子股重掌多頭兵符，聯電 (2303-TW)、旺宏(2337-TW)、日月光投控(3711-TW)、群創(3481-TW)、世界(5347-TW) 獲法人青睞，短線上台股因為量能不足，上攻力道稍嫌薄弱，因此仍屬區間震盪整理，操作策略上可以先把指數放一邊，個股擺中間，聚焦財報喜鵲行情。



高速傳輸介面廠譜瑞 - KY(4966-TW) 受惠於需求轉強及優化產品組合，第二季財報三率三升且優於市場預期，上半年稅後淨利 22.95 億元，年增 56.48％，EPS 29.11 元。下半年遊戲、筆電、車用高速傳輸產品將持續帶動出貨維持高檔，且在晶片吃緊下，第三季報價還有調漲空間，預估第三季營收季增 11％、毛利率上看 48％。

導線架廠一詮 (2486-KY) 也是受惠產品組合優化及新品放量，5、6 月營收持續創下 5 年多來的波段新高，第二季營收 15.24 億元、年增 47.8％，亦為近 23 季波段新高，預估第二季 EPS 將可超越第一季。

萬寶投顧陳子榕指出，早在 6/10 一詮股價還在低檔整理時，我就已經嗅出轉機向大家推薦，果然股價隨即一路從 29.05 元開始狂奔，週四 (8/5) 亮燈漲停至 21 年來新高 65.6 元，大漲 36.55 元，漲幅 130％。請參考 6/10 <6 月續聚焦蘋果 + IC 族群 穩懋、全新向「錢」衝？>。

另外，MCU 也是最近相當夯的族群，新唐 (4919-TW) 併購日本 Panasonic 半導體事業的效應提早發威，已經連續兩季營收突破百億元，毛利率、營益率大幅提升，第二季 EPS 2.36 元年成長翻倍。雖然股價近期拉回整理，但 MCU 市場仍相當緊俏。



因為近日全球微控制器指標大廠微晶 (Microchip) 公布財報，不但單季營收 1.57 億美元，創歷史新高，毛利率也衝到新高的 64.8％，由於客戶拉貨力道仍十分強勁，預估本季可以再成長 7％。微晶一向有半導體業「礦坑中的金絲雀」稱號，樂觀的展望可作為相關族群業績指標。國內 MCU 大廠除了新唐，還包括盛群(6202-TW)、松翰(5471-TW)、紘康(6457-TW)。



另外，功率半導體封測廠捷敏 - KY(6525-TW)7 月自結營收續創新高，年增 18.11％，累計營收年增 26.35％，我在 7/27 分享後，股價已經創新高至 132.5 元，漲幅約 25％。捷敏 - KY 目前產能利用率滿載，訂單至少上看三個月，在 5G、車用、伺服器、工具機等強烈需求下，業績可望再登高峰。

萬寶投顧陳子榕指出，近期操作正值個股位階調整，好股票也需要中段整理，預期有特定金流切入的績優股，後市值得期待：

台燿 (6274-TW) 為銅箔基板廠，受惠電動車、雲端、基地台需求持續成長，7 月營收 19.29 億元創歷史新高，連續 5 個月正常長；尤其在 5G 高頻 CCL 產品上目前切入廠商非常少，台燿極具競爭力，預估下半年 5G 需求調整後將有一波拉貨潮。台燿上半年累計營收 101.37 億元，EPS 3.5 元，預估全年營收上看 228.7 億元，年增 26.7％，全年 EPS 上看 9.8 元，明後年 EPS 估 13、15 元。

紘康 (6457-TW) 為微控制器廠，受惠 MCU 漲價效應，第二季營收 3.49 億元，創單季新高，上半年合併營收 6.92 億元，亦創同期新高。下半年消費電子、智慧家電、工控暢旺，將帶動電容式觸控晶片 (TP)、電池管理晶片(BMS) 出貨，尤其馬來西亞疫情重燃使得 MCU 缺貨更加嚴峻，第三季 MCU 報價可望續漲。紘康產品應用多元，涵蓋醫療、鋰電池、儀器儀表、計量，估紘康全年獲利穩站一個股本，優於去年表現。

緯穎 (6669-TW) 為雲端伺服器大廠，受惠雲端資料中心需求回溫及調漲價格，上半年純益達 40.08 億元、年增 10.4％，EPS 為 20.78 元，均創下歷年同期新高。大客戶臉書、微軟今年都擴大資本支出，臉書今年資本支出高達 190～210 億美元，此外，緯穎同時正在進行一個超大型客戶專案，該客戶營收貢獻將由現在的 1％提升至年底 5％，明年持續成長。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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