監管遊戲業基調不變 措辭轉溫和 中國官媒去除「鴉片」、「電子毒品」等用詞

在周二 (3 日) 一篇措辭嚴厲的文章，引發騰訊控股 (0700-HK) 和遊戲產業其他公司的股價暴跌之後，包括中共黨營及官方媒體，周三和緩了批評語調，但仍抨擊未成年人沉迷遊戲的危害。

《經濟參考報》這篇被稱為宣戰檄文，題為「“精神鴉片” 竟長成數千億產業」的文章經修改後，於晚間重新發布，標題則更名為「網絡遊戲長成數千億產業」，內容中未再提及「鴉片」、「電子毒品」等用詞，語調轉趨溫和。

官媒中國新聞社微博發表評論指出，未成年人容易受到外界環境影響，何況很多成年人都沉迷其中的遊戲，把責任完全推給學校、遊戲廠商或孩子監護人的任何一方都是不道德的，提議參考國外遊戲分級，什麼年齡段玩什麼遊戲。

部分分析師認為，雖然包括人民日報社論在內，都轉為較溫和的言辭，但仍強調遊戲可能對兒童產生的潛在不利影響，說明遊戲業仍可能受到更嚴格的審查，但不至於如補教業那麼嚴厲。

上海務聖公司主管 Fang Rui 表示，儘管今天的措辭似乎沒有昨天那麼嚴厲，但這並沒有改變最近的基本主題—讓互聯網巨頭放棄部分利潤，讓更多的人擁有消費能力。

在周二下跌超過 6% 之後，騰訊股價在午盤時在香港上漲 4.89%。網易公司在早盤下跌多達 6.03% 後，午盤跌幅減至 0.82%。

2020 年中國遊戲市場實際銷售收入 2,786.87 億元人民幣，年增 20.71%。產業龍頭騰訊遊戲 2020 年實現營業收入 1561 億元，較排在行業第二位的網易遊戲的營業收入高出了 1015 億元。