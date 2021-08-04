穆迪：半導體製造成為「國安議題」 最終有助緩解晶片荒

穆迪分析師表示，愈來愈多國家將半導體視為「國安議題」，推動生產自家晶片，最終能緩解短缺問題，不過無法在短時間內辦到。

穆迪分析 (Moody‘s Analytics) 副董事 Timothy Uy 周一 (2 日) 表示，當前最主要的問題，在於新的供應很難出現，而需求激增的現象，在短期內也不會消退。

晶片業內人士和一些機構認為，晶片荒可能會持續到 2023 年。

Uy 指出，為此不但企業在調整，各國政府也在採取行動，因為他們認為這在某種意義上是一種國家安全問題。

汽車產業已經感受到了威脅，由於全球晶片短缺，汽車製造商被迫停產。

Uy 在近日的報告中說，半導體晶片製造是資本密集型的複雜過程，生產往往需要數周時間。而分銷的時間需要的更長。

他解釋，新供應並非一蹴可幾，有時可能需要數年時間，因為需要建新廠並配備合適的技術。此外，資本密集性特質使得半導體製造集中在少數幾家公司手中，隨著新一代技術變化，新公司的進入壁壘也在提高。

每一代半導體晶片的生產工藝都是不同的。Uy 表示，新一代晶片利潤率更高，這讓主要晶片製造商更有動力投資生產新一代晶片，而不是老的成熟製程。

他表示，這是汽車行業陷入困境的部分原因。相較於智慧手機的需求，汽車業需求的數千種晶片都是較舊的晶片。

目前各國政府已承諾加大晶片的資本支出，以提高本土晶片製造能力。例如，南韓政府宣布了一項到 2030 年價值約 4500 億美元的計畫，中國設立了數十億美元的國家基金，美國通過了一項技術和製造法案，其中包括 520 億美元用於資助半導體研究、設計和製造。

Uy 認為，政府的參與可以説明緩解一些晶片短缺壓力，一旦政府的補貼到位，並向本地小型企業提供大量間接支援，以參與低端晶片的製造，晶片供應基本上會增加，並緩解汽車製造商的晶片供應短缺。