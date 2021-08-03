再傳三星有意併購車用晶片廠 韓媒：若李在鎔出獄將加快腳步

三星電子 (005930-KR) 在今年第 2 季的半導體銷售額，超越美國大廠英特爾 (INTC-US)，躍升為世界第一。但官員們仍充滿緊張感，預計繼續擴大帝國規模。

在近期財報後與投資者的電話會議上，三星高層表示，公司準備在未來幾年內進行更大的收購交易。雖然他們沒有列出潛在清單，但分析師表示，三星將密切關注以代工為重點的實體，以及與汽車零組件相關的實體。

韓媒《businesskorea》引述業內人士透露，三星電子很有可能收購一家車用晶片商。 「候選者包括恩智浦 (NXPI-US)、德州儀器 (TXN-US) 和 Microchip Technology Inc.(MCHP-US)」，消息人士說，雖然汽車晶片當前的利潤低於智慧手機、電腦及伺服器的晶片，但隨著自駕車推展，利潤率可能會在 2024 年飆升。

據《華爾街日報》等媒體報導，三星第二季半導體部門的銷售額為 197 億美元，超過英特爾的 196 億美元，成為全球首位。英特爾的銷售額中還包括最近決定出售給 SK 海力士的 NAND 部門等的銷售額。扣除此項，英特爾的銷售額為 185 億美元。

值得注意的是，三星第 1 季的可兌現資產總計 1112 億美元，英特爾和台積電的可兌現資產分別為 238 億美元和 281 億美元。

台積電今年預計投資 280 億美元，英特爾準備投資 200 億美元在亞利桑那州建設兩家代工廠，並投資 300 億美元收購 GlobalFoundries。

半導體的競爭正在加劇，市場調查機構集邦稱，今年第一季台積電和三星分別佔據了 55% 和 17% 的代工市場。受到美國政府和大型科技企業支援的英特爾上月表示，已確保高通和亞馬遜為客戶公司。高通是三星的主要客戶公司之一。

三星目前大動作偏少的原因之一，在於少主李在鎔的缺席。韓媒《Korea Times》報導，業內人士說，一旦他出獄，涉及重大投資的決定可能加快。8 月 15 日是南韓的「光復節」，有消息說，李在鎔有機會當天獲假釋或特赦出獄。