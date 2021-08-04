〈書摘〉為何哈佛、麻省理工學院都很重視寫作？

為何哈佛、麻省理工學院都很重視寫作？

因為光有專業技能還不夠，職場更重「溝通力」！

美國各大頂尖大學，都非常重視寫作教育。舉例來說，哈佛大學自 1872 年以來，就要求所有學生必須修習〈研究寫作〉課程，新生必須在二十多個主題之中選擇一個，每學期針對此主題，撰寫四篇五至六頁的小論文。麻省理工學院則是自 1990 年代起，就將選修四門以上的寫作課程，列為畢業條件。之所以如此重視寫作，關鍵因素是來自畢業生的要求：他們對於學校傳授的專業教育很滿意，但發現進入職場實際工作後，往往缺乏寫作與溝通的能力，因此，反過來要求學校應該加強培養這方面。寫作有以下三個好處：

好處 1：寫作有助理解所學，還能評估思考深度

凡寫過必留下痕跡。寫作能提高我們的記憶力，也能幫助我們理解並活用所學的內容，同時，還是一種評估思考深度的有效工具。因此，許多大學會將學位論文做為畢業的重要評估。但不是只有學生或從事研究的人，才會被要求寫作，在工作上，寫作也很重要。若想要聰明且富有創造力的工作，只靠埋頭努力是不夠的，我們必須邊思考邊工作。唯有能夠有條理的寫作，才能提高工作效率。

根據一份關於上班族工作的報告顯示，我們的工作中，有 30％的時間在製作書面文件，22％的時間用於資訊檢索與收集，20％的時間在做審查和決策的工作，而會議記錄和報告則各占 16％與 13％。由此可見，我們花費大量的時間與精力在文書記錄與決策事項上，如果我們能轉化這些內容，重新活用這些資料，那麼工作效率必定能提高許多。

好處 2：寫下來不僅能當作紀錄，還能共享資訊

舉例來說，若我們能在處理業務的同時，將之書寫下來，就能留下工作的痕跡和結果，並且成為組織的資產。又或者，不同部門之間的協議，或需要發揮集體智慧的會議，都可以透過記錄，將會議上決定的內容留存下來。若以部門或組織為單位，可用適當的關鍵字來整理會議紀錄，那麼在需要時，就能輕鬆找出來，讓訊息共享變得更容易，也能提高決策的透明度。

好處 3：寫作力也是一種領導力

寫作也是領導者的重要能力之一。按照洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）前執行長諾曼．奧古斯丁（Norman R.Augustine）的說法，在總計十八萬名職員中，有八萬名工程師和科學家「能夠晉升為管理階層，他們最突出的共同點，便

是擁有能以文字明確表達想法的能力。」反過來說，所謂的領導者是一個知道如何思考，並且能夠以思考內容為基礎，激發組織成員靈感的人，而為了促成這個結果，他們所使用的工具便是寫作。

由此可知，寫作教育絕對不容忽視，唯有訓練自己擁有寫作的基本功，才具備悠遊職場的能力。

來源：樂金文化