趁財報前快加碼！後疫情復甦期 Airbnb省去廣告費 利潤更大

KeyBanc 分析師 Justin Patterson 週二研究報告指出，Airbnb (ABNB-US) 的獲利即將激增，因此他調升其評級。

Patterson 將 Airbnb 評級從「等產業權重」調升至「加碼」，並將目標價定為 180 美元，較週二收盤價約溢價 23%。該分析師認為 Airbnb 股價將進入「重大」的獲利預估修正期，且他相信 6 月一季的財報結果將遠高於目前華爾街的共識預期。

Airbnb 將於 8 月 12 日發布財報。

Patterson 上修其第二季 (6 月一季)、全年與明年的財測。針對第二季，他目前預期營收 13.4 億美元，高於共識預期的 12.5 億美元，且他預期 Ebitda 獲利 1.36 億美元，同樣高於華爾街普遍預期的 3800 萬美元。

針對全年，他預期營收 58 億美元、Ebitda 獲利 11 億美元，共識預期分別為營收 55 億美元、Ebitda 獲利 7.38 億美元。

針對 2022 年，他預期營收 77 億美元、Ebitda 獲利 17 億美元，共識預期分別為營收 70 億美元、Ebitda 獲利 12 億美元。

Patterson 認為，Airbnb 的「單位經濟」優勢將開始在財報中更清晰地浮現。他指出，Airbnb 90% 的流量直接來自該網站，該公司在數位廣告上的花費遠低於同業。Airbnb 執行長 Brian Chesky 近期受訪時表示，近期業務自疫情低谷復甦回來，但幾乎沒有花錢打廣告。

該分析師寫道，「這不僅使 Airbnb 更不售數位廣告通膨的衝擊，當營收加速的時候，也讓利潤有更大的擴張空間。現在這兩種條件都存在，所以我們認為這能讓 Airbnb 創造比同業更可觀的營收和 Ebitda 獲利修正潛力。」

然而，Airbnb 週二並未因分析師提振而獲市場青睞，僅小漲 0.16 美元或 0.11%，收 145.65 美元，盤後甚至回跌 0.5% 左右。