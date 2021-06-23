分析師：Nvidia股價仍有上漲空間 上調目標價至900美元

據報導，Raymond James 分析師 Chris Caso 週二 (22 日) 表示，顯卡和 AI 晶片製造商 Nvidia (NVDA-US) 的股價仍有進一步上漲的空間，因為該公司在幾個產品類別當中取得進步。

Nvidia 的股價在過去一個月內上漲了 23%，晶片業的增長主要是由於供應短缺問題。Caso 在週二 (22 日) 上調了 Nvidia 的目標價格至 900 美元，並給予「強力買入」的評級。Caso 在給客戶的一份報告中表示，該公司在多項產品類別中都顯示出轉強的跡象。Nvidia 週二股價收於 755.47 美元。

Caso 也指出，隨著企業活動重啟和數位化需求上升，資料中心成長加速，Nvidia 將因此受惠。此外，他也認為該公司在人工智慧 (AI) 市場的主導地位難以被撼動。

Nvidia 在上個月曾表示，預估第二季度的銷售額將增至 63 億美元，上下浮動 2%，高於分析師預期的 54.7 億美元。

Nvidia 創辦人兼執行長黃仁勳 (Jensen Huang) 於財報中表示 ，隨著 Nvidia AI 晶片採用率持續增加，資料中心業務將繼續成長。RTX 系列重塑圖形運算市場，並正在推動遊戲、設計領域的升級。

財務長 Colette Kress 則表示，受惠於運算與網通需求，資料中心將優於第一季。遊戲則由 Geforce GPU 以及加密貨幣挖礦需求帶動，其中第二季相關礦卡銷售額預計約為 4 億美元。

Nvidia 也表示，在收購半導體公司 Arm 計畫中取得進展，投行 Jefferies 預計 Nvidia 收購 Arm 後的市場優勢將變得更加明顯，能擴大 Nvidia 業務獲利。Jefferies 給予 Nvidia「買入」評級，並提高目標價至 854 美元。