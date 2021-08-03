雲端需求回溫 緯穎Q2純益23.09億元、EPS 13.2元創同期新高

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 今 (3) 日公布第二季財報，受惠雲端資料中心需求回溫、反映部分零組件漲價，單季稅後純益達 23.09 億元、季增 35.9%、年增 6.45%，每股純益 13.2 元，累計上半年純益達 40.08 億元、年增 10.4%，每股賺 20.78 元，均創下歷年同期新高。

緯穎第二季營收 511.93 億元，季增 30.3%、年減 1.69%，毛利率 8.13%，季減 0.08 個百分點、年增 0.29 個百分點，營益率 5.83%，季增 0.03 個百分點、年增 0.23 個百分點，稅後純益達 23.09 億元，季增 35.9%、年增 6.45%，每股純益 13.2 元。

緯穎上半年營收達 904.83 億元，年增 3.8%，毛利率 8.17%、年增 0.45 個百分點，營益率 5.82%、年增 0.4 個百分點，稅後純益 40.08 億元，年增 10.4%，每股純益 22.92 元，同為歷年同期新高。

展望下半年，緯穎表示，雲端資料中心產業需求持續成長，但全球疫情、供應鏈短缺仍延續，預期下半年缺料風險依舊嚴峻，將持續透過與上下游客戶供應商協同合作，維持營運穩定、彈性，另一方面，為確保營運資金充裕，緯穎計畫在 8 月 6 日發行新台幣約 44.5 億元無擔保普通公司債。