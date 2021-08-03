〈環球晶法說〉加入綠色行列 宣示2050年將100%使用再生能源

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (3) 日召開法說，並宣布將透過母公司中美晶 (5483-TW) 興建太陽能電廠的經驗，搭配簽訂購電協議與購買再生能源憑證，使旗下所有子公司於 2050 年達成 100% 使用再生能源目標。

環球晶宣布將以實際行動支持台灣淨零轉型，階段目標包括 2030 年達成 20%、2035 年達成 35%、2040 年達成 50% 再生能源使用比例，逐步實踐 2050 年 100% 使用再生能源的長期目標，以減少發電過程所產生的碳排放量。

因應半導體製程高用水量，環球晶今年迅速實施緊急應變計畫，以對抗嚴峻水情，與去年同期相比，上半年台灣廠區取水量減少 24.7 萬噸，降幅達 19%，水資源回收量上升 6.2 萬噸，增幅達 5%；透過節水措施和管理，應對缺水危機、避免生產中斷，更持續穩定供應全球客戶。

環球晶也透過 Treedom 平台資助農民，Treedom 為提供企業在意大利、非洲和南美洲進行植樹造林的社會創新平台，透過認購植林，除可達到環境綠化及減少全球暖化外，也可直接資助農民、提供穩定經濟來源，同時貢獻環境與社會。

除環保外，環球晶也重視職場性別平等，位於日本宇都宮工廠 (MJL) 獲日本政府最高級別女性活躍推進事業主「Eruboshi」認證，反映 MJL 對改善女性職業生涯的努力與貢獻。