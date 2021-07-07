環球晶6月、Q2營收同寫歷史第三高 中美晶單月創次高

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (7) 日公告 6 月營收 54.1 億元，月增 12.5%，年增 6.8%；第二季合併營收 152.1 億元，季增 2.7%，年增 11%，6 月營收及第二季營收雙寫歷史第三高；上半年累計營收突破 300 億大關、達 300.14 億元，年增 10.3%。而母公司中美晶(5483-TW)6 月營收則達 62.3 億元，寫下歷史次高。

由於環球晶長約比重高，客戶多集中季底拉貨，帶動 6 月營收向上成長，今年營收也將維持逐季成長趨勢。

環球晶目前各尺寸矽晶圓產能全滿，產能供不應求，看好在 5G、AI 與電動車等應用驅動下，需求將持續成長，動能可望延續至 2023 年。

隨著矽晶圓市況轉佳，客戶對簽訂長約的意願也提高。環球晶董事長徐秀蘭表示，目前客戶已簽訂更多新長約，會確保支持客戶需求，而新長約價格也高於先前長約。

展望下半年，環球晶指出，隨著疫苗施打，全球經濟活動逐漸緩慢復甦，加上疫情期間推升數位服務需求、遠距學習 / 工作帶動 PC、平板需求攀高，5G 滲透率擴大也促進產品規格提升，半導體需求量持續向上增加。

環球晶母公司中美晶也同步公告 6 月營收達 62.3 億元，月增 15.4%，年增 13%，創歷史次高，其中，太陽能產品營收 8.3 億元，月增 39.4%，年增超過 8 成，寫 2018 年 8 月以來單月最高紀錄。

中美晶第二季合併營收 171.8 億元，季增 7.1%，年增 14.3%；上半年累計營收 332.4 億元，年增 9.6% 。