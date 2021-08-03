大田上半年賺回近一個股本 EPS 9.48元 超越去年全年

高爾夫球具商積極追單，大田 (8924-TW) 今年營運無淡季，大田今 (3) 日公布最新財報，上半年稅後純益 7.93 億元，年增 6.15 倍，每股純益 9.48 元，超越 2020 年一整年獲利。

大田第二季營收 20.46 億元，毛利率 32.01%，季增 0.93 個百分點，年增 2.64 個百分點，稅後純益 4.69 億元，季增 45.02%，年增 2.8 倍，單每股純益 5.6 元。

大田上半年營收 34.67 億元，毛利率爲 31.63%，年增 6.22 個百分點，稅後純益達 7.93 億元，年增 6.15 倍，每股純益 9.48 元。

大田主管指出，接下來高爾夫產業將步入傳統旺季，目前公司訂單爆滿，產能滿載，預期業績將有一波出色成長。

目前大田生產及良率穩定，江西大田高爾夫基地自動化進展順利，大田主管指出，已規劃江西贛州設立新生產線，預計將再擴充 40% 產能，大田估，2021 年資本支出將超越去年 1.2 億元。

大田 2021 年除持續進行生產自動化擴充，並將在原廠區興建 2 棟 5 層樓新廠房，預估明年完成，屆時江西贛州總體產能將提升 40%。

大田主要客戶包括 PXG、Titleist、Bridgestone、Honma、美津濃等，其中 Bridgestone、Honma、美津濃為日系客戶，營收比重 5 成。