提升紓困貸款核貸效率 兆豐、一銀有請數位平台助陣

銀行數位轉型，力拚縮減人工作業程序，兆豐銀行今年辦理勞工紓困貸款，來自數位進件比例就達 97%，徵審流程也全程透過機器人取代人工，且替代率高達八成，大幅提高作業效率；一銀也利用線上紓困專區，提供全天候線上申辦，加快紓困進度。

兆豐銀行近年陸續推出智能客服、機器人理財、智慧櫃員機等數位服務，也同步擴大 RPA 機器人應用範圍，以今年勞工紓困貸款為例，除數位進件比例高達 97%，徵審流程也全程透過機器人取代人工查找及建檔作業，整體替代率高達八成，大幅提升客戶滿意度。

兆豐銀行說，RPA 機器人可運用範圍涵蓋包括 KYC、各類資料蒐集彙整、作業風險控管、業務統計報表及資訊安全等，有助於節省人力並提升效率，未來也將持續在各項業務領域中導入自動化流程及機器人，期望為客戶打造更完善的數位金融服務。

第一銀行也將數位化科技導入勞工紓困貸款作業，透過專案小組優化流程，利用資料、平台、新技術的整合，打造線上紓困專區，提供 24 小時線上申請，隨時掌握進度，並藉由資料流串接彙整與自動化技術，減少營業單位行員的人工作業，針對符合資格的客戶快速撥款。

一銀自 2019 年第 2 季啟動「機器人流程自動化 (RPA)」，截至今年 6 月底，已上線 87 個 RPA 作業流程，運用範圍涵蓋總行及分行營業單位，累計減少逾 60 萬小時作業人力，相當於 305 位全職員工的工作量，預估年底前將有 100 個以上 RPA 作業流程正式上線。