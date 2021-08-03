〈焦點股〉AMD台廠供應鏈齊揚 祥碩噴漲停創天價

AMD (AMD-US) 資料中心、遊戲捷報不斷，今年營收成長率預估由 50% 上修至 60%，激勵股價再創新高，台廠供應鏈下半年營運可望大進補，祥碩 (5269-TW) 近來股價表現凌厲，今 (3) 日更直奔漲停，達 2205 元，續創天價，其他包括健策 (3653-TW)、茂達 (6138-TW)、金居 (8358-TW) 等概念股，均表現強勢。

AMD 第二季財報亮麗，執行長蘇姿丰看好第三季資料中心與遊戲仍為主要成長動能，各項業務將持續躍進，因此調升財測目標，全年營收成長率上看 60%，意味著有望在利潤優渥的伺服器晶片市場上搶奪英特爾 (INTC-US) 市占。

祥碩與最大客戶 AMD 關係緊密，下半年出貨可望穩健成長，祥碩股價也跟著 AMD 水漲船高，7 月 29 日才躋身 2000 元俱樂部，今天又噴出一根漲停，站上 2200 元，達 2205 元，累計近 5 個交易日，漲幅已超過 15%。

其他台廠供應鏈方面，健策主力產品為均熱片，專攻 AMD 伺服器處理器相關應用，隨著 AMD 營運走強、市占率上升，健策出貨明顯增加，下半年業績可望再攀高峰。

此外，茂達、金居、欣興、南電、奇鋐、尼克森、京元電子、威健等，今日也都挾著 AMD 題材，股價表現不俗。