加快接種腳步 莫德納擬擴大兒童疫苗試驗規模

莫德納（Moderna）周一（26 日）計畫將新冠疫苗臨床試驗年齡層擴大到 5 至 11 歲，以研究潛在罕見疫苗副作用的可能性，不過並未透露參與試驗兒童人數。

莫德納 (MRNA-US) 表示，該試驗從 3 月底就已經開始，目前正與美國食品藥物管理局 (FDA) 討論擴大試驗規模，倘若 FDA 同意，預計在今年底或明年初會有相關配套方案。

紐約時報周一援引知情人士消息報導，FDA 認為莫德納與輝瑞最初的試驗人數不足以檢測出罕見的副作用，包括心肌炎、心包膜炎。因此 FDA 要求兩家公司擴大試驗規模，預計在 5 至 11 歲的年齡層中對 3,000 名孩童進行試驗。該報導也指出，此次參與人數是先前預期的兩倍。

FDA 對此並未置評，輝瑞也發聲明表示，對先前給出的試驗時間表或細節並未有任何新的更動。該公司曾表示在 9 月將獲得 5 至 11 歲兒童的疫苗試驗數據。

今年 5 月 FDA 已允許 12 至 15 歲的兒童施打輝瑞 (PFE-US) 與 BioNTech(BNTX-US) 研發的疫苗，而莫德納疫苗在日前獲歐洲藥品管理局（EMA）建議 12 至 17 歲青少年施打後，FDA 也考慮跟進。

兒童接種疫苗視為結束新冠疫情的關鍵，科學家表示，在兒童能接種疫苗之前，不太可能實現群體免疫。目前美國衛生官員正在權衡疫苗可能對孩童產生的副作用與感染風險。

今年 6 月，衛生官員表示已出現 1,200 例心肌炎或心包膜炎患者，大多都是 30 歲以下接種疫苗的民眾，但官員也表示，莫德納與輝瑞兩劑加總在每百萬劑中也僅有 12.6 例的罕見副作用案例，接種好處仍大於壞處。