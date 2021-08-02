美國7月ISM製造業PMI下滑至59.5 擴張腳步放緩

美國週一 (2 日) 公布 7 月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 報 59.5，雖然持續擴張，但已連 2 個月下滑，顯示在供應鏈瓶頸和勞力短缺影響下，美國已出現生產放緩情況。

7 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數：

新訂單指數報 64.9，前值 66.0

生產指數報 58.4，前值 60.8

雇傭指數報 52.9，前值 49.9

供應商交貨指數報 72.5，前值 75.1

存貨指數報 48.9，前值 51.1

客戶端存貨指數報 25.0，前值 30.8

價格指數報 85.7，前值 92.1

未完成訂單指數報 65.0，前值 64.5

出口訂單指數報 55.7，前值 56.2

原物料進口指數報 53.7，前值 61.0

(圖：ISM)

生產指數自 6 月的 60.8，下滑至 58.4，新訂單指數也小幅回落至 64.9，由於工廠生產放緩，未完成訂單進一步升至 65。

ISM 報告指出，雖然企業人力招募仍面臨困難，但情況已較前幾個月改善，7 月雇傭指數自上月的 49.9 升至 52.9，回到擴張區間。

反映交貨時間的供應商交貨指數回落至 72.5，顯示供應鏈瓶頸依舊存在，但與 6 月情況相比已有所緩解，價格指數自 40 多年高點回落至 85.7，物價壓力仍高。

ISM 製造業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，受訪企業與其供應商反應它們仍在努力滿足持續增長的需求水平，隨著時序推進至第 3 季，製造業各領域仍面臨交貨時間長、關鍵原料短缺、物價上揚以及運輸困難等影響。

Fiore 認為，員工缺勤、零件短缺導致工廠短期停工，以及在填補職缺上面臨的窘境，都是限制製造業增長潛能的主要問題。