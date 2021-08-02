美國7月ISM製造業PMI下滑至59.5 擴張腳步放緩

美國週一 (2 日) 公布 7 月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 報 59.5，雖然持續擴張，但已連 2 個月下滑，顯示在供應鏈瓶頸和勞力短缺影響下，美國已出現生產放緩情況。
7 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數：
- 新訂單指數報 64.9，前值 66.0
- 生產指數報 58.4，前值 60.8
- 雇傭指數報 52.9，前值 49.9
- 供應商交貨指數報 72.5，前值 75.1
- 存貨指數報 48.9，前值 51.1
- 客戶端存貨指數報 25.0，前值 30.8
- 價格指數報 85.7，前值 92.1
- 未完成訂單指數報 65.0，前值 64.5
- 出口訂單指數報 55.7，前值 56.2
- 原物料進口指數報 53.7，前值 61.0
生產指數自 6 月的 60.8，下滑至 58.4，新訂單指數也小幅回落至 64.9，由於工廠生產放緩，未完成訂單進一步升至 65。
ISM 報告指出，雖然企業人力招募仍面臨困難，但情況已較前幾個月改善，7 月雇傭指數自上月的 49.9 升至 52.9，回到擴張區間。
反映交貨時間的供應商交貨指數回落至 72.5，顯示供應鏈瓶頸依舊存在，但與 6 月情況相比已有所緩解，價格指數自 40 多年高點回落至 85.7，物價壓力仍高。
ISM 製造業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，受訪企業與其供應商反應它們仍在努力滿足持續增長的需求水平，隨著時序推進至第 3 季，製造業各領域仍面臨交貨時間長、關鍵原料短缺、物價上揚以及運輸困難等影響。
Fiore 認為，員工缺勤、零件短缺導致工廠短期停工，以及在填補職缺上面臨的窘境，都是限制製造業增長潛能的主要問題。