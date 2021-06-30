華頓商學院：拜登基建案除刺激經濟增長 還有助減少政府債務

美國總統拜登 (Joe Biden) 日前就基建計劃，與參議院跨黨派小組達成協議，賓州大學華頓商學院 (University of Pennsylvania’s Wharton School) 研究顯示，這不僅有助於促進經濟增長，還能降低政府債務水平。

拜登上周與兩黨參議員小組達成 8 年 1.2 兆美元的基建計畫，其中包含 5790 億美元的新增支出，主要用於道路、橋樑與國家電網等。

華頓商學院研究人員指出，新增支出將使國內產值在 2050 年增加 0.1%，並使美國債務減少 0.9%。

研究團隊進一步解釋，新增支出將隨著時間過去而減少，但國稅局的執法行動仍將繼續，且經濟產值提升將帶動稅收收入增加，到了 2040 年和 2050 年，政府債務將分別較基準下滑 0.4% 和 0.9%。

此外，華頓商學院高級經濟學家 Jon Huntley 認為，道路、橋樑等公共資本的改善，將使運輸卡車、火車等私人資本的使用變得更有效率。

針對拜登政府原先提出 8 年 2 兆美元的支出計畫，華頓商學院則預計，這將使美國經濟產值在 2050 年減少 0.8%。

針對兩項基建方案對國內產值帶來的不同結果，Huntley 解釋，最新方案並未調整公司稅與最低企業稅，一旦加稅，企業投資動力和家庭儲蓄恐受到打擊，就有可能對經濟產值造成負面影響。