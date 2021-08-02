錢進綠色商機 能源轉型帶動投資新浪潮

歐盟碳權報價一年狂飆近 1 倍以上，更立法針對進口商品課徵碳邊境稅；中國近期也啟動碳市場交易；全球電動車龍頭特斯拉不是靠賣車、賣電池，而是仰賴碳權的業外收入獲利。這些均顯示，全球正積極減碳，綠能投資是現在進行式，更是未來式，尤其在各國政府大力加持之下，商機無限！

乾淨能源勢力抬頭 能源轉型勢不可擋

全球能源體系正在發生天翻地覆的變化，傳統石化燃料逐漸讓位，改換乾淨能源抬頭，能源轉型勢不可擋！因應都市化、人口成長的能源需求，以及降低碳排放量，世界正加速能源轉型，朝向乾淨能源發展，以減少對石油、天然氣和煤炭的依賴程度。

尤其為了達到 2050 年淨零排放 (Net zero emission) 目標，各國無不卯足全力，降低二氧化碳、甲烷等人造溫室氣體排放量，例如對抗氣候變遷領頭羊歐盟積極推行綠色新政，包括制定氣候法、實施碳定價、徵收碳稅，以加快邁向綠色之道的腳步；美國總統拜登上台後，再度重返巴黎協定，並端出龐大基礎建設計畫，加速能源轉型步調，以因應氣候變遷；日本、加拿大已承諾削減碳排放量，巴西及中國也分別承諾於 2050 年、2060 年達到碳中和目標。

這些在在顯示，邁向零碳新時代，綠色能源、限制傳統石化能源已是目前世界主要國家的主流能源政策，各國提升國家競爭力已經從科技戰場延續到能源轉型，如同 5G、6G 競賽一樣，誰領先，誰就能掌握商機。也因為全球的改變，乾淨能源產業將出現多年的結構性成長，綠色主題產業投資正夯！

綠能商機夯 三大產業投資主題最看好

能源轉型中，舉凡能源基礎建設、運輸、儲存、能源效率、再生能源生產、創新技術等相關領域皆是投資機會，初步估計至 2050 年，整體商機至少上看 90 兆美元。其中，以太陽能、風力、氫燃料電池、電動車的產業發展最閃亮。(資料來源：BNPP AM 整理)

就太陽能產業來說，近 10 年來太陽能平均成本不斷下降，目前水準已與傳統化石燃料成本相當，有助於提升消費者使用意願。以美國屋頂型太陽能安裝、儲能系統領導廠商 Sunnova 為例，2020 年客戶數新增 2.8~3 萬，預估今年可望呈現倍數成長，新增 5.5~5.8 萬，也由於客戶數逐年快速成長，讓該公司營收亦同步增長，2019 年、2020 年每年營收已成長至少 20%。(個別企業僅供參考，並非推薦個別股票，亦不保證為法巴能源轉型股票基金 (基金之配息來源可能為本金) 之持股; 資料來源：Sunnova)

此外，運輸工具電動化已是必然趨勢，英國及歐洲八個國家於 2035 年至 2040 年期間，將陸續禁售燃油車，在各國政府大力推動之下，以及電動車製造成本將與燃油車達平價水準，預估電動車未來 5-10 年內將有大成長，將推動電池廠的產能利用率攀升，鋰電池、電動車電池回收、燃料效率等新能源技術，市場需求殷切，相關投資契機可期。

而能源轉型商機中，應聚焦減少碳排放 (Decarbonizing)、數位化(Digitalizing) 及去中心化 (Decentralizing) 等三種產業趨勢，以此做為投資核心主軸，找出能源轉型中的贏家，並且投資這些企業。所謂「減少碳排放」主要是指再生及轉型能源之生產，「數位化」是指透過能源科技與數位運用以增進能源效率，「去中心化」則是指透過能源基礎建設、分配與儲存方法之創新以建置分散化之能源系統，使得多元化的能源供需得以實現。

乾淨能源基本面趨勢不變 長期展望仍佳

石化燃料供過於求已成產業常態，尤其受到新冠肺炎疫情影響，去 (2020) 年油價更是一度重挫。截至今年 6 月 30 日，代表傳統能源產業表現的 MSCI 世界能源指數過去一年雖有反彈，然而價格水準仍大幅低於其歷史高點。相較於代表再生能源的 S&P 乾淨能源指數的強勢表現，其差異明顯可見。

雖然受到股價高檔獲利回吐及通膨疑慮再升的影響，環境領域主題股票近期稍有回檔，但就基本面而言，在國家政策支持、終端應用需求增加下，乾淨能源企業前景仍屬正面。以全球碳權價格走勢為例，過去幾個月的價格並不受當前通膨、利率等因素影響，甚至創下新高，所以，乾淨能源主題的中長期展望依然看好。

再者，根據市場調查顯示，那斯達克上市企業未來三年平均盈餘成長幅度約 35%，但環境策略相關企業未來三年的平均盈餘成長幅度則上看 40%，這也是能源轉型產業前景樂觀以待的原因。

尤其未來歐盟、中國等國家對於降低碳排放的法規只會逐步收緊，因此使用度勢必將明顯提升，在進一步擴大市場經濟規模後，生產廠商便有更大空間可以調降價格，此舉可吸引更多消費者加入，形成良性循環，可使乾淨能源企業處於相對有利的地位。

法國巴黎資產管理 聚焦能源轉型新勢力

法巴能源轉型股票基金 (基金之配息來源可能為本金) 不投資石油、天然氣、煤炭等傳統能源，而是以「再生及轉型能源」、「能源科技」、「能源基礎建設、運輸及儲存」為三大投資主軸，舉凡可以改變能源結構、提高能源使用效率、新能源應用等能源轉型，有助於降低碳排放量、因應氣候變遷的節能解決方案均是其投資範疇。

法國巴黎資產管理認為，目前能源轉型投資市場短期震盪原因主要來自通膨、利率等短期因素，待這些雜音沉澱之後，今年下半年乾淨能源股價將會趕上基本面水準。

也因此，目前基金經理人短期操作上，因應現況已降低部分風險性資產的部位，並增持現金及貨幣部位，以降低市場震盪修正對基金投資組合的影響。同時開始物色超跌、且具有未來話題性的股票，陸續分批逢低加碼布局，在未來股價回升之際才能享有較優渥的果實。

法巴能源轉型股票基金 (基金之配息來源可能為本金)

>>>> 鉅亨嚴選 立即申購

洞悉萬變 永續投資 更多法巴基金相關訊息：

https://www.bnpparibas-am.tw/intermediary-fund-advisor/